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Шахтёр С - Витебск 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
17 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
Шахтёр С
Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Витебск, которое состоится 17 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Витебск
Витебск
История личных встреч
14.10.2022 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Витебск0 : 5Шахтёр С
28.05.2022 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Шахтёр С2 : 0Витебск
23.10.2021 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Витебск1 : 2Шахтёр С
12.06.2021 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Шахтёр С2 : 0Витебск
12.09.2020 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Шахтёр С5 : 0Витебск
10.05.2020 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Витебск0 : 0Шахтёр С
21.09.2019 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Шахтёр С4 : 0Витебск
26.05.2019 Кубок Беларуси Финал Витебск0 : 2Шахтёр С
12.05.2019 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Витебск1 : 0Шахтёр С
31.10.2018 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Шахтёр С2 : 1Витебск
10.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Шахтёр С1 : 0
06.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч 2 : 0Шахтёр С
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Шахтёр С3 : 0
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур 3 : 2Шахтёр С
10.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Шахтёр С0 : 1
09.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч 0 : 2Витебск
03.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Витебск1 : 4
30.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Витебск1 : 0
21.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала Витебск1 : 0
12.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч 2 : 1Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн13
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь13
3
Квалификация Лиги конференций
Неман13
4 БАТЭ13
5 Динамо-Брест11
6 Ислочь11
7 Гомель00
8 Торпедо-БелАЗ00
9 Слуцк00
10 Витебск00
11 Арсенал00
12 Нафтан10
13 Минск10
14 Днепр М10
15
Зона вылета
Сморгонь10
16
Зона вылета
Шахтёр С0-20

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