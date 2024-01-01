02:31 ()
Свернуть список

Химки - Нефтехимик 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
18 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия);
Химки
Нефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Нефтехимик, которое состоится 18 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Нефтехимик0 : 1Химки
15.03.2020 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Нефтехимик2 : 2Химки
18.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Химки3 : 2Нефтехимик
13.11.2016 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Химки3 : 2Нефтехимик
27.07.2016 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Нефтехимик1 : 0Химки
01.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Химки0 : 0Нефтехимик
06.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Нефтехимик1 : 2Химки
12.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Химки2 : 0
09.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 2Химки
04.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Химки3 : 0
25.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 1Химки
20.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 0Химки
08.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Нефтехимик2 : 0
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Нефтехимик3 : 0
26.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур 0 : 1Нефтехимик
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Нефтехимик0 : 0
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Нефтехимик0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2242
2
Повышение
Динамо Мх2240
3
Плей-офф за повышение
Арсенал2239
4
Плей-офф за повышение
Акрон2238
5 Тюмень2236
6 Родина2234
7 Алания2233
8 Нефтехимик2230
9 Торпедо М2228
10 Енисей2227
11 Шинник2227
12 КАМАЗ2226
13 СКА-Хабаровск2225
14 Ленинградец2224
15 Сокол2224
16
Зона вылета
Черноморец2221
17
Зона вылета
Кубань2221
18
Зона вылета
Волгарь2220

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Лига Наций
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close