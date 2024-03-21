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Кипр - Латвия 21 Марта прямая трансляция

21 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Кипр
Латвия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кипр - Латвия, которое состоится 21 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кипр
Латвия
История личных встреч
19.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиКипр1 : 0
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 9-й турКипр1 : 3
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 8-й тур4 : 0Кипр
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 7-й турКипр0 : 4
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 6-й тур6 : 0Кипр
21.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Латвия
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 9-й турЛатвия0 : 2
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 8-й тур4 : 0Латвия
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 7-й турЛатвия2 : 0
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 6-й турЛатвия0 : 2

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