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Беларусь - Черногория 21 Марта прямая трансляция

21 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Беларусь
Черногория

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь - Черногория, которое состоится 21 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Беларусь
Черногория
История личных встреч
19.11.2019Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Черногория2 : 0Беларусь
29.03.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Черногория0 : 0Беларусь
14.08.2013Товарищеские матчи (сборные)Август 2013Беларусь1 : 1Черногория
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 10-й тур0 : 1Беларусь
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й турБеларусь1 : 0
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й тур3 : 3Беларусь
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й турБеларусь0 : 0
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й тур1 : 0Беларусь
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 10-й тур3 : 1Черногория
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 9-й турЧерногория2 : 0
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 8-й тур3 : 1Черногория
12.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЧерногория3 : 2
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 6-й турЧерногория2 : 1

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