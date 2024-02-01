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Португалия - Швеция 21 Марта прямая трансляция

Стадион: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
21 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Португалия
Швеция

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Швеция, которое состоится 21 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Швеция
История личных встреч
14.10.2020Лига наций УЕФАЛига A. Группа 3. 4-й турПортугалия3 : 0Швеция
08.09.2020Лига наций УЕФАЛига A. Группа 3. 2-й турШвеция0 : 2Португалия
28.03.2017Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Португалия2 : 3Швеция
19.11.2013ЧМ-2014 - ЕвропаПлей-офф. 2-й матчШвеция2 : 3Португалия
15.11.2013ЧМ-2014 - ЕвропаПлей-офф. 1-й матчПортугалия1 : 0Швеция
28.03.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 1. 5-й турПортугалия0 : 0Швеция
11.10.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 1. 3-й турШвеция0 : 0Португалия
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 10-й турПортугалия2 : 0
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 9-й тур0 : 2Португалия
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й тур0 : 5Португалия
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й турПортугалия3 : 2
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й турПортугалия9 : 0
12.01.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиШвеция2 : 1
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 10-й турШвеция2 : 0
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 9-й тур3 : 0Швеция
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 8-й тур1 : 1Швеция
12.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиШвеция3 : 1
Текстовая трансляция
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Криштиану Роналду пропустит матч сборной Португалии по своей инициативе! Шок, но это правда.Криштиану попросил тренера дать ему отдохнуть Роналду неожиданно отказался от игры за Португалию. Но это ненадолго 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Португалия — Швеция. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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