Португалия - Швеция 21 Марта прямая трансляция
Стадион: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
21 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Швеция, которое состоится 21 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия
Швеция
История личных встреч
|14.10.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 4-й тур
|3 : 0
|08.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 2-й тур
|0 : 2
|28.03.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 3
|19.11.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Плей-офф. 2-й матч
|2 : 3
|15.11.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|28.03.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 1. 5-й тур
|0 : 0
|11.10.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 1. 3-й тур
|0 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 10-й тур
|2 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|0 : 2
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 8-й тур
|0 : 5
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 7-й тур
|3 : 2
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 6-й тур
|9 : 0
|12.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 10-й тур
|2 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 9-й тур
|3 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 8-й тур
|1 : 1
|12.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Криштиану Роналду пропустит матч сборной Португалии по своей инициативе! Шок, но это правда.Криштиану попросил тренера дать ему отдохнуть Роналду неожиданно отказался от игры за Португалию. Но это ненадолго 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Португалия — Швеция. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.