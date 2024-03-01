Испания - Колумбия 22 Марта прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
22 Марта 2024 года в 23:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Колумбия, которое состоится 22 Марта 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Колумбия
|23
|вр
|Унай Симон
|20
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Робен Ле Норман
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|2
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|6
|пз
|Микель Мерино
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|8
|пз
|Фабиан Руис
|21
|нп
|Дани Ольмо
|7
|нп
|Альваро Мората
|10
|нп
|Нико Уильямс
|1
|вр
|Давид Оспина
|21
|зщ
|Даниэль Муньос
|17
|зщ
|Хоан Мохика
|24
|зщ
|Джон Лукуми
|2
|зщ
|Карлос Куэста
|5
|пз
|Кевин Кастаньо
|8
|пз
|Хорхе Карраскаль
|20
|пз
|Juan Quintero
|10
|пз
|Хамес Родригес
|7
|пз
|Луис Диас
|19
|нп
|Рафаэль Борре
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Нестор Габриэль Лоренсо
История личных встреч
|07.06.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|09.02.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2011
|1 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 9-й тур
|1 : 3
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 8-й тур
|0 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|2 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|6 : 0
|17.12.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|11.12.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|0 : 1
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 1
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|0 : 0