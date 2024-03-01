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Испания - Колумбия 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
22 Марта 2024 года в 23:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Испания
Колумбия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Колумбия, которое состоится 22 Марта 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Колумбия
23ИспанияврУнай Симон
20ИспаниязщДаниэль Карвахаль
3ИспаниязщРобен Ле Норман
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
2ИспаниязщАлехандро Гримальдо
6ИспанияпзМикель Мерино
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
8ИспанияпзФабиан Руис
21ИспаниянпДани Ольмо
7ИспаниянпАльваро Мората
10ИспаниянпНико Уильямс
1КолумбияврДавид Оспина
21КолумбиязщДаниэль Муньос
17КолумбиязщХоан Мохика
24КолумбиязщДжон Лукуми
2КолумбиязщКарлос Куэста
5КолумбияпзКевин Кастаньо
8КолумбияпзХорхе Карраскаль
20КолумбияпзJuan Quintero
10КолумбияпзХамес Родригес
7КолумбияпзЛуис Диас
19КолумбиянпРафаэль Борре
Главные тренеры
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
АргентинаНестор Габриэль Лоренсо
История личных встреч
07.06.2017Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Испания2 : 2Колумбия
09.02.2011Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2011Испания1 : 0Колумбия
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 10-й турИспания3 : 1
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 9-й тур1 : 3Испания
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 8-й тур0 : 1Испания
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 7-й турИспания2 : 0
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 6-й турИспания6 : 0
17.12.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 3Колумбия
11.12.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиКолумбия1 : 0
22.11.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 6-й тур0 : 1Колумбия
17.11.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 5-й турКолумбия2 : 1
18.10.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 4-й тур0 : 0Колумбия

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