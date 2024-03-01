Англия - Бразилия 23 Марта прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
23 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Бразилия, которое состоится 23 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия
Бразилия
|вр
|Джордан Пикфорд
|зщ
|Джон Стоунз
|зщ
|Гарри Магуайр
|зщ
|Кайл Уолкер
|зщ
|Джозеф Гомес
|пз
|Джуд Беллингем
|пз
|Деклан Райс
|пз
|Джаррод Боуэн
|пз
|Фил Фоден
|пз
|Маркус Рашфорд
|нп
|Олли Уоткинс
|вр
|Бенто
|зщ
|Данило
|зщ
|Бремер
|зщ
|Лукас Бералдо
|зщ
|Венделл
|8
|пз
|Бруно Гимарайнс
|9
|пз
|Дуглас Луис
|пз
|Рафинья
|11
|пз
|Родриго
|пз
|Винисиус Жуниор
|нп
|Ришарлисон
Главные тренеры
|Гарет Саутгейт
История личных встреч
|14.11.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|02.06.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2013
|2 : 2
|06.02.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2013
|2 : 1
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 10-й тур
|1 : 1
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 9-й тур
|2 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 8-й тур
|3 : 1
|13.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|0 : 1
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 1
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|2 : 0
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 1
|13.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Англия — Бразилия. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.