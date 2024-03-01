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Англия - Бразилия 23 Марта прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
23 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Англия
Бразилия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Бразилия, которое состоится 23 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Бразилия
АнглияврДжордан Пикфорд
АнглиязщДжон Стоунз
АнглиязщГарри Магуайр
АнглиязщКайл Уолкер
АнглиязщДжозеф Гомес
АнглияпзДжуд Беллингем
АнглияпзДеклан Райс
АнглияпзДжаррод Боуэн
АнглияпзФил Фоден
АнглияпзМаркус Рашфорд
АнглиянпОлли Уоткинс
Бразилиявр Бенто
Бразилиязщ Данило
Бразилиязщ Бремер
БразилиязщЛукас Бералдо
Бразилиязщ Венделл
8БразилияпзБруно Гимарайнс
9БразилияпзДуглас Луис
Бразилияпз Рафинья
11Бразилияпз Родриго
Бразилияпз Винисиус Жуниор
Бразилиянп Ришарлисон
Главные тренеры
АнглияГарет Саутгейт
История личных встреч
14.11.2017Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Англия0 : 0Бразилия
02.06.2013Товарищеские матчи (сборные)Июнь 2013Бразилия2 : 2Англия
06.02.2013Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2013Англия2 : 1Бразилия
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 10-й тур1 : 1Англия
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 9-й турАнглия2 : 0
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 8-й турАнглия3 : 1
13.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАнглия1 : 0
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 3Англия
22.11.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 6-й турБразилия0 : 1
17.11.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 5-й тур2 : 1Бразилия
18.10.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 4-й тур2 : 0Бразилия
13.10.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 3-й турБразилия1 : 1
13.09.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 2-й тур0 : 1Бразилия
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Англия — Бразилия. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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