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КАМАЗ - Енисей 23 Марта прямая трансляция

23 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур
КАМАЗ
Енисей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Енисей, которое состоится 23 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
История личных встреч
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Енисей2 : 0КАМАЗ
06.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур Енисей2 : 1КАМАЗ
01.11.2022 Фонбет Кубок России 1/16 финала КАМАЗ2 : 0Енисей
14.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур КАМАЗ1 : 0Енисей
30.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Енисей0 : 0КАМАЗ
13.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур КАМАЗ1 : 1Енисей
17.02.2020 Кубок ФНЛ Группа A. 2-й тур КАМАЗ2 : 2Енисей
21.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Енисей2 : 0КАМАЗ
27.07.2015 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур КАМАЗ0 : 1Енисей
08.05.2012 ФНЛ - Первый дивизион 46-й тур КАМАЗ2 : 1Енисей
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур КАМАЗ2 : 1
08.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 2 : 0КАМАЗ
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 0 : 0КАМАЗ
17.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 0 : 2КАМАЗ
05.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 1КАМАЗ
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 4Енисей
09.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Енисей2 : 3
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Енисей1 : 0
26.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур 2 : 1Енисей
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Енисей0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2342
2
Повышение
Акрон2341
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2340
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2340
5 Родина2337
6 Алания2336
7 Тюмень2336
8 Нефтехимик2333
9 Енисей2330
10 КАМАЗ2329
11 СКА-Хабаровск2328
12 Торпедо М2328
13 Шинник2327
14 Черноморец2324
15 Ленинградец2324
16
Зона вылета
Сокол2324
17
Зона вылета
Кубань2321
18
Зона вылета
Волгарь2321

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