01:43 ()
Свернуть список

Ленинградец - Арсенал 23 Марта прямая трансляция

23 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур
Ленинградец
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Арсенал, которое состоится 23 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Россия Сергей Вячеславович Кирьяков
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Арсенал0 : 0Ленинградец
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Ленинградец0 : 4
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 2 : 0Ленинградец
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Ленинградец0 : 0
25.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Ленинградец1 : 0
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур 0 : 1Ленинградец
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Арсенал0 : 0
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 0Арсенал
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Арсенал2 : 0
10.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 1Арсенал
25.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Арсенал2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2342
2
Повышение
Акрон2341
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2340
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2340
5 Родина2337
6 Алания2336
7 Тюмень2336
8 Нефтехимик2333
9 Енисей2330
10 КАМАЗ2329
11 СКА-Хабаровск2328
12 Торпедо М2328
13 Шинник2327
14 Черноморец2324
15 Ленинградец2324
16
Зона вылета
Сокол2324
17
Зона вылета
Кубань2321
18
Зона вылета
Волгарь2321

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Лига Наций
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close