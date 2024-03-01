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Филадельфия Флайерз - Бостон Брюинз 23 Марта прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
23 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Бостон Брюинз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Бостон Брюинз, которое состоится 23 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
США Джон Торторелла
Канада Джим Монтгомери
История личных встреч
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз6 : 5Филадельфия Флайерз
27.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 6Бостон Брюинз
03.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз3 : 1Бостон Брюинз
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Бостон Брюинз3 : 4 БФиладельфия Флайерз
10.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 5Бостон Брюинз
16.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз6 : 0Филадельфия Флайерз
18.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 1Филадельфия Флайерз
01.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Бостон Брюинз4 : 0Филадельфия Флайерз
25.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Филадельфия Флайерз2 : 1Бостон Брюинз
14.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2Филадельфия Флайерз
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТФиладельфия Флайерз
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 3
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз6 : 5Филадельфия Флайерз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 6
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 2
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 5
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз6 : 2
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз6 : 5Филадельфия Флайерз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ОТБостон Брюинз
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7197
2 Нью-Йорк Рейнджерс7096
3 Флорида Пантерз6994
4 Каролина Харрикейнз7094
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6982
7 Филадельфия Флайерз7079
8 Детройт Ред Уингз7078
9 Вашингтон Кэпиталз6875
10 Нью-Йорк Айлендерс6973
11 Нью-Джерси Дэвилз7072
12 Баффало Сэйбрз7171
13 Питтсбург Пингвинз6869
14 Монреаль Канадиенс6962
15 Оттава Сенаторз6860
16 Коламбус Блю Джекетс6958
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс7096
2 Виннипег Джетс6993
3 Колорадо Эвеланш6993
4 Даллас Старз7093
5 Эдмонтон Ойлерз6788
6 Нэшвилл Предаторз7086
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6981
9 Сент-Луис Блюз7077
10 Миннесота Уайлд7076
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6868
13 Аризона Койотс6961
14 Анахайм Дакс7051
15 Чикаго Блэкхоукс7043
16 Сан-Хосе Шаркс6939

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