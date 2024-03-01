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Вашингтон Кэпиталз - Виннипег Джетс 24 Марта прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
24 Марта 2024 года в 19:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Виннипег Джетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Виннипег Джетс, которое состоится 24 Марта 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
Канада Спенсер Карбери
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 0Вашингтон Кэпиталз
24.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 1Виннипег Джетс
12.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 5Вашингтон Кэпиталз
19.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 ОТВиннипег Джетс
18.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 5Вашингтон Кэпиталз
28.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 0Вашингтон Кэпиталз
26.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 БВиннипег Джетс
11.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 1Виннипег Джетс
15.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 1Вашингтон Кэпиталз
13.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2 ОТВиннипег Джетс
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз7 : 6 Б
21.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 7
19.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Вашингтон Кэпиталз
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Вашингтон Кэпиталз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Вашингтон Кэпиталз
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Виннипег Джетс
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Виннипег Джетс
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Виннипег Джетс
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6Виннипег Джетс
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 0
Текстовая трансляция
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Погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ является одним из главных — если не главным — сюжетов лиги на протяжении последних сезонов.Рекорд Гретцки всё ближе, а шансы на плей-офф для «Вашингтона» ещё не потеряны Овечкин переродился! Почему он снова стал много забивать в НХЛ? 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7297
2 Нью-Йорк Рейнджерс7096
3 Каролина Харрикейнз7195
4 Флорида Пантерз6994
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6982
7 Филадельфия Флайерз7181
8 Детройт Ред Уингз7078
9 Вашингтон Кэпиталз6977
10 Нью-Йорк Айлендерс7075
11 Нью-Джерси Дэвилз7072
12 Баффало Сэйбрз7171
13 Питтсбург Пингвинз6969
14 Монреаль Канадиенс6962
15 Оттава Сенаторз6860
16 Коламбус Блю Джекетс7058
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс7096
2 Колорадо Эвеланш7095
3 Даллас Старз7195
4 Виннипег Джетс7093
5 Эдмонтон Ойлерз6788
6 Нэшвилл Предаторз7086
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6981
9 Сент-Луис Блюз7077
10 Миннесота Уайлд7076
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6969
13 Аризона Койотс7063
14 Анахайм Дакс7051
15 Чикаго Блэкхоукс7043
16 Сан-Хосе Шаркс6939

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