Дания - Фарерские острова 26 Марта прямая трансляция
Стадион: Брондбю (Брондбю, Дания), вместимость: 29000
26 Марта 2024 года в 22:15 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Филип Фарруджа (Мальта)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Фарерские острова, которое состоится 26 Марта 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Брондбю (Брондбю, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Фарерские острова
|22
|вр
|Фредерик Рённов
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Янник Вестергор
|13
|зщ
|Виктор Нельссон
|21
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Йоаким Мехле
|7
|пз
|Матиас Йенсен
|8
|пз
|Томас Дилейни
|17
|пз
|Виктор Кристиансен
|19
|нп
|Йонас Винд
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|12
|вр
|Тейтур Гестсон
|24
|зщ
|Ханус Сёренсен
|5
|зщ
|Барталь Вардум
|15
|зщ
|Арнбьорн Свенссон
|3
|зщ
|Вильормур Давидсен
|6
|пз
|Рене Йонсен
|16
|пз
|Гуннар Ватнхамар
|8
|пз
|Брандур Хендрикссон
|17
|пз
|Адриан Юстинуссен
|18
|нп
|Патур Петерсен
|9
|нп
|Йоан Эдмундссон
Главные тренеры
|Каспер Юльманн
|Хакан Эриксон
История личных встреч
|12.11.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа F. 9-й тур
|3 : 1
|04.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа F. 5-й тур
|0 : 1
|07.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|4 : 0
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|2 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 9-й тур
|2 : 1
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|1 : 2
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 7-й тур
|3 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 10-й тур
|0 : 0
|16.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 8-й тур
|1 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|0 : 2