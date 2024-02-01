00:08 ()
Свернуть список

Дания - Фарерские острова 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Брондбю (Брондбю, Дания), вместимость: 29000
26 Марта 2024 года в 22:15 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Филип Фарруджа (Мальта)
Дания
Фарерские острова

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Фарерские острова, которое состоится 26 Марта 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Брондбю (Брондбю, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дания
Фарерские острова
22ДанияврФредерик Рённов
2ДаниязщЙоаким Андерсен
3ДаниязщЯнник Вестергор
13ДаниязщВиктор Нельссон
21ДанияпзМортен Юльманн
5ДанияпзЙоаким Мехле
7ДанияпзМатиас Йенсен
8ДанияпзТомас Дилейни
17ДанияпзВиктор Кристиансен
19ДаниянпЙонас Винд
9ДаниянпРасмус Хойлунд
12Фарерские островаврТейтур Гестсон
24Фарерские островазщХанус Сёренсен
5Фарерские островазщБарталь Вардум
15Фарерские островазщАрнбьорн Свенссон
3Фарерские островазщВильормур Давидсен
6Фарерские островапзРене Йонсен
16Фарерские островапзГуннар Ватнхамар
8Фарерские островапзБрандур Хендрикссон
17Фарерские островапзАдриан Юстинуссен
18Фарерские острованпПатур Петерсен
9Фарерские острованпЙоан Эдмундссон
Главные тренеры
ДанияКаспер Юльманн
ШвецияХакан Эриксон
История личных встреч
12.11.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа F. 9-й турДания3 : 1Фарерские острова
04.09.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа F. 5-й турФарерские острова0 : 1Дания
07.10.2020Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Дания4 : 0Фарерские острова
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиДания0 : 0
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 10-й тур2 : 0Дания
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й турДания2 : 1
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 8-й тур1 : 2Дания
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 7-й турДания3 : 1
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиФарерские острова4 : 0
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 10-й тур0 : 0Фарерские острова
16.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Фарерские острова
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 8-й тур1 : 0Фарерские острова
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 7-й турФарерские острова0 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Лига Наций
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close