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Люксембург - Казахстан 26 Марта прямая трансляция

26 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Люксембург
Казахстан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Люксембург - Казахстан, которое состоится 26 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Люксембург
Казахстан
Главные тренеры
РоссияМагомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
21.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть C. 1/2 финала2 : 0Люксембург
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 10-й тур0 : 1Люксембург
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 9-й турЛюксембург4 : 1
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й турЛюксембург0 : 1
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й тур1 : 1Люксембург
21.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть C. 1/2 финала5 : 0Казахстан
14.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиКазахстан2 : 0
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 10-й тур2 : 1Казахстан
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й турКазахстан3 : 1
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 8-й тур1 : 2Казахстан

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