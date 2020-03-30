Спартак М - Урал 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
30 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Урал, которое состоится 30 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|11.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|04.04.2023
|Фонбет Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|2 : 1
|14.03.2023
|Фонбет Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|04.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 2
|06.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|07.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|1 : 3
|08.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|14.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 0
|18.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|5 : 1
|07.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|2 : 2
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|3 : 1
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|2 : 1
|14.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|3 : 1
|10.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|1 : 0
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|0 : 5
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|1 : 3
|13.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 2 : 4
|09.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 4
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Спартак» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|20
|40
|2
|Краснодар
|20
|39
|3
|Динамо М
|21
|38
|4
|ЦСКА
|20
|32
|5
|Локомотив М
|20
|32
|6
|Спартак М
|20
|31
|7
|Ростов
|21
|30
|8
|Рубин
|20
|29
|9
|Крылья Советов
|20
|29
|10
|Пари Нижний Новгород
|20
|28
|11
|Факел
|20
|25
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Урал
|20
|19
|14
|Оренбург
|20
|19
| 15
Зона вылета
|Балтика
|20
|14
| 16
Зона вылета
|Сочи
|20
|13