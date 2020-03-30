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Спартак М - Урал 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
30 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Спартак М
Урал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Урал, которое состоится 30 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
ИспанияГильермо Абаскаль
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
11.08.2023МИР Российская Премьер-лига4-й турУрал3 : 2Спартак М
04.04.2023Фонбет Кубок России1/2 финала (Путь РПЛ)Урал2 : 1Спартак М
14.03.2023Фонбет Кубок России1/2 финала (Путь РПЛ)Спартак М1 : 1Урал
04.03.2023МИР Российская Премьер-лига18-й турСпартак М2 : 2Урал
06.08.2022МИР Российская Премьер-лига4-й турУрал0 : 2Спартак М
07.05.2022Россия - Премьер-Лига28-й турУрал1 : 3Спартак М
08.02.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиСпартак М3 : 1Урал
14.08.2021Россия - Премьер-Лига4-й турСпартак М1 : 0Урал
18.03.2021Россия - Премьер-Лига23-й турСпартак М5 : 1Урал
07.11.2020Россия - Премьер-Лига14-й турУрал2 : 2Спартак М
29.03.2024Россия - МФЛ3-й турСпартак М3 : 1
15.03.2024Россия - МФЛ2-й турСпартак М2 : 1
14.03.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Спартак М3 : 1
10.03.2024МИР Российская Премьер-лига20-й турСпартак М0 : 2
08.03.2024Россия - МФЛ1-й турСпартак М1 : 0
29.03.2024Россия - МФЛ3-й турУрал0 : 5
15.03.2024Россия - МФЛ2-й тур1 : 3Урал
13.03.2024Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)1 : 1 2 : 4Урал
09.03.2024МИР Российская Премьер-лига20-й турУрал1 : 4
08.03.2024Россия - МФЛ1-й турУрал2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Спартак» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2040
2 Краснодар2039
3 Динамо М2138
4 ЦСКА2032
5 Локомотив М2032
6 Спартак М2031
7 Ростов2130
8 Рубин2029
9 Крылья Советов2029
10 Пари Нижний Новгород2028
11 Факел2025
12 Ахмат2020
13 Урал2019
14 Оренбург2019
15
Зона вылета
Балтика2014
16
Зона вылета
Сочи2013

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