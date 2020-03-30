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Родина - Волгарь 30 Марта прямая трансляция

30 Марта 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 25-й тур
Родина
Волгарь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Волгарь, которое состоится 30 Марта 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
Испания Франк Себриан Артига
Испания Франк Себриан Артига
Россия Сергей Александрович Павлов
История личных встреч
28.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Волгарь0 : 4Родина
27.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Волгарь1 : 1Родина
07.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Родина0 : 0Волгарь
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Родина1 : 0
13.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Родина1 : 1 2 : 4
09.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 2Родина
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 0 : 2Родина
22.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 4Родина
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 0Волгарь
13.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Волгарь1 : 2
09.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Волгарь0 : 2
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Волгарь1 : 1
03.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 0 : 2Волгарь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2342
2
Повышение
Акрон2341
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2340
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2340
5 Родина2337
6 Алания2336
7 Тюмень2336
8 Нефтехимик2333
9 Енисей2330
10 КАМАЗ2329
11 СКА-Хабаровск2328
12 Торпедо М2328
13 Шинник2327
14 Черноморец2324
15 Ленинградец2324
16
Зона вылета
Сокол2324
17
Зона вылета
Кубань2321
18
Зона вылета
Волгарь2321

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