Борнмут - Эвертон 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
30 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Эвертон, которое состоится 30 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Нето
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|6
|зщ
|Крис Мефам
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|14
|пз
|Алекс Скотт
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Доминик Соланке
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|22
|зщ
|Бен Годфри
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|11
|пз
|Джек Харрисон
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|8
|пз
|Амаду Онана
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|14
|нп
|Бету
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Шон Дайч
История личных встреч
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|08.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|4 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 3
|15.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|13.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|25.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|30.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|23.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|13.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 3
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|27.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 1 ДВ
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|19.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|64
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|63
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|53
|6
|Манчестер Юнайтед
|28
|47
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|44
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|42
|9
|Вулверхэмптон
|28
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|40
|11
|Челси
|27
|39
|12
|Фулхэм
|29
|38
|13
|Борнмут
|28
|35
|14
|Кристал Пэлас
|28
|29
|15
|Брентфорд
|29
|26
|16
|Эвертон
|28
|25
|17
|Лутон Таун
|29
|22
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|29
|21
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|29
|17
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|28
|14