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Борнмут - Эвертон 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
30 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Борнмут
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Эвертон, которое состоится 30 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Эвертон
Ливерпуль
1Бразилиявр Нето
15АнглиязщАдам Смит
27УкраиназщИлья Забарный
6УэльсзщКрис Мефам
3ВенгриязщМилош Керкез
10ШотландияпзРайан Кристи
4АнглияпзЛьюис Кук
14АнглияпзАлекс Скотт
19НидерландыпзДжастин Клюйверт
24ГананпАнтуан Семеньо
9АнглиянпДоминик Соланке
1АнглияврДжордан Пикфорд
22АнглиязщБен Годфри
6АнглиязщДжеймс Тарковски
32АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
19УкраиназщВиталий Миколенко
11АнглияпзДжек Харрисон
37АнглияпзДжеймс Гарнер
8БельгияпзАмаду Онана
7АнглияпзДуайт Макнил
16МалипзАбдулайе Дукуре
14Гвинея-Бисаунп Бету
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
АнглияШон Дайч
История личных встреч
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турЭвертон3 : 0Борнмут
28.05.2023Англия - Премьер-лига38-й турЭвертон1 : 0Борнмут
12.11.2022Англия - Премьер-лига16-й турБорнмут3 : 0Эвертон
08.11.2022Англия - Кубок лиги3-й раундБорнмут4 : 1Эвертон
26.07.2020Англия - Премьер-лига38-й турЭвертон1 : 3Борнмут
15.09.2019Англия - Премьер-лига5-й турБорнмут3 : 1Эвертон
13.01.2019Англия - Премьер-лига22-й турЭвертон2 : 0Борнмут
25.08.2018Англия - Премьер-лига3-й турБорнмут2 : 2Эвертон
30.12.2017Англия - Премьер-лига21-й турБорнмут2 : 1Эвертон
23.09.2017Англия - Премьер-лига6-й турЭвертон2 : 1Борнмут
13.03.2024Англия - Премьер-лига17-й турБорнмут4 : 3
09.03.2024Англия - Премьер-лига28-й турБорнмут2 : 2
03.03.2024Англия - Премьер-лига27-й тур0 : 2Борнмут
27.02.2024Кубок Англии1/8 финалаБорнмут0 : 1 ДВ
24.02.2024Англия - Премьер-лига26-й турБорнмут0 : 1
09.03.2024Англия - Премьер-лига28-й тур2 : 0Эвертон
02.03.2024Англия - Премьер-лига27-й турЭвертон1 : 3
24.02.2024Англия - Премьер-лига26-й тур1 : 1Эвертон
19.02.2024Англия - Премьер-лига25-й турЭвертон1 : 1
10.02.2024Англия - Премьер-лига24-й тур2 : 0Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2864
2
Лига чемпионов
Ливерпуль2864
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2863
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2956
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2853
6 Манчестер Юнайтед2847
7 Вест Хэм Юнайтед2944
8 Брайтон энд Хоув Альбион2842
9 Вулверхэмптон2841
10 Ньюкасл Юнайтед2840
11 Челси2739
12 Фулхэм2938
13 Борнмут2835
14 Кристал Пэлас2829
15 Брентфорд2926
16 Эвертон2825
17 Лутон Таун2922
18
Зона вылета
Ноттингем Форест2921
19
Зона вылета
Бёрнли2917
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2814

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