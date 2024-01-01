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Гагра - Самгурали 30 Марта прямая трансляция

30 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 5-й тур
Гагра
Самгурали

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Самгурали, которое состоится 30 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
02.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Самгурали2 : 2Гагра
05.08.2023 Грузия - Высшая лига 19-й тур Гагра0 : 0Самгурали
26.04.2023 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самгурали1 : 0Гагра
26.02.2023 Грузия - Высшая лига 1-й тур Гагра3 : 4Самгурали
30.10.2022 Грузия - Высшая лига 32-й тур Гагра1 : 1Самгурали
27.08.2022 Грузия - Высшая лига 23-й тур Самгурали2 : 2Гагра
17.05.2022 Грузия - Высшая лига 14-й тур Гагра0 : 2Самгурали
14.04.2022 Грузия - Высшая лига 5-й тур Самгурали1 : 1Гагра
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 1 : 3Гагра
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур 2 : 1Гагра
07.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Гагра1 : 3
03.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур 2 : 0Гагра
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур 0 : 9Гагра
15.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Самгурали1 : 1
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур 1 : 0Самгурали
07.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Самгурали0 : 1
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур 2 : 0Самгурали
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур 2 : 3Самгурали
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Бт515
2
Квалификация Лиги конференций
Дила512
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало510
4 Колхети-191358
5 Динамо Тб46
6 Торпедо Кт56
7 Телави53
8
Стыковая зона
Гагра43
9
Стыковая зона
Самтредиа42
10
Зона вылета
Самгурали41

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