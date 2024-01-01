Гагра - Самгурали 30 Марта прямая трансляция
30 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Самгурали, которое состоится 30 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гагра
Гагра
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 2
|05.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
|26.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|26.02.2023
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|3 : 4
|30.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|1 : 1
|27.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 2
|17.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 2
|14.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 3
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|07.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 3
|03.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|0 : 9
|15.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|07.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Бт
|5
|15
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|5
|12
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|5
|10
|4
|Колхети-1913
|5
|8
|5
|Динамо Тб
|4
|6
|6
|Торпедо Кт
|5
|6
|7
|Телави
|5
|3
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|4
|3
| 9
Стыковая зона
|Самтредиа
|4
|2
| 10
Зона вылета
|Самгурали
|4
|1