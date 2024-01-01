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Флорида Пантерз - Детройт Ред Уингз 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
30 Марта 2024 года в 19:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 30 Марта 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
Канада Пол Морис
США Дерек Лалонд
История личных встреч
02.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 4Флорида Пантерз
18.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 2Флорида Пантерз
21.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 5Флорида Пантерз
07.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 3Флорида Пантерз
09.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 1Детройт Ред Уингз
22.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 2Детройт Ред Уингз
17.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 6Флорида Пантерз
06.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 2Детройт Ред Уингз
30.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 3 ОТФлорида Пантерз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 3
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4
25.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Флорида Пантерз
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БФлорида Пантерз
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз0 : 3
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Детройт Ред Уингз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 0Детройт Ред Уингз
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 3
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 3 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс73102
2 Каролина Харрикейнз7499
3 Бостон Брюинз7499
4 Флорида Пантерз7397
5 Торонто Мэйпл Лифс7291
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7287
7 Филадельфия Флайерз7482
8 Вашингтон Кэпиталз7281
9 Детройт Ред Уингз7379
10 Нью-Йорк Айлендерс7277
11 Нью-Джерси Дэвилз7376
12 Питтсбург Пингвинз7274
13 Баффало Сэйбрз7373
14 Оттава Сенаторз7268
15 Монреаль Канадиенс7268
16 Коламбус Блю Джекетс7358
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз74101
2 Ванкувер Кэнакс7398
3 Колорадо Эвеланш7398
4 Виннипег Джетс7394
5 Эдмонтон Ойлерз7192
6 Нэшвилл Предаторз7390
7 Вегас Голден Найтс7388
8 Лос-Анджелес Кингз7287
9 Сент-Луис Блюз7382
10 Миннесота Уайлд7279
11 Сиэтл Кракен7273
12 Калгари Флэймз7271
13 Аризона Койотс7367
14 Анахайм Дакс7352
15 Чикаго Блэкхоукс7347
16 Сан-Хосе Шаркс7240

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