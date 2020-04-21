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Фрайбург - Майнц 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
21 Апреля 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
Фрайбург
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Майнц, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Майнц
Майнц
1ГерманияврНоа Атуболу
17ГерманиязщЛукас Кюблер
5ГерманиязщМануэль Гульде
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
14ГерманияпзЯнник Кайтель
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
27ГерманияпзНиколас Хефлер
34ГерманияпзМерлин Рёль
42ЯпониянпРицу Доан
32ИталиянпВинченцо Грифо
38АвстриянпМихаэль Грегорич
27ГерманияврРобин Центнер
3НидерландызщСепп ван ден Берг
25НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
19ФранциязщАнтони Каси
2АвстриязщФилипп Мвене
31ГерманияпзДоминик Кор
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
18ГерманияпзНадим Амири
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
43ГерманиянпБраян Груда
29ГерманиянпЖонатан Буркардт
Главные тренеры
ГерманияКристиан Штрайх
ДанияБо Свенссон
История личных встреч
03.12.2023Германия - Бундеслига13-й турМайнц0 : 1Фрайбург
19.03.2023Германия - Бундеслига25-й турМайнц1 : 1Фрайбург
01.10.2022Германия - Бундеслига8-й турФрайбург2 : 1Майнц
12.02.2022Германия - Бундеслига22-й турФрайбург1 : 1Майнц
18.09.2021Германия - Бундеслига5-й турМайнц0 : 0Фрайбург
13.03.2021Германия - Бундеслига25-й турМайнц1 : 0Фрайбург
22.11.2020Германия - Бундеслига8-й турФрайбург1 : 3Майнц
18.01.2020Германия - Бундеслига18-й турМайнц1 : 2Фрайбург
17.08.2019Германия - Бундеслига1-й турФрайбург3 : 0Майнц
05.04.2019Германия - Бундеслига28-й турМайнц5 : 0Фрайбург
14.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур0 : 1Фрайбург
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турФрайбург1 : 4
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур0 : 3Фрайбург
17.03.2024Германия - Бундеслига26-й турФрайбург2 : 3
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матч5 : 0Фрайбург
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турМайнц4 : 1
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турМайнц4 : 0
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур0 : 0Майнц
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турМайнц2 : 0
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур8 : 1Майнц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2979
2
Лига чемпионов
Бавария3066
3
Лига чемпионов
Штутгарт2963
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3059
5
Лига Европы
Боруссия Д2956
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф3045
7 Аугсбург3039
8 Хоффенхайм3039
9 Фрайбург2939
10 Хайденхайм3034
11 Боруссия М3031
12 Вердер2931
13 Вольфсбург3031
14 Унион3029
15 Бохум3027
16 Майнц2926
17
Зона вылета
Кёльн3022
18
Зона вылета
Дармштадт 983017

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