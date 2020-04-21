Фрайбург - Майнц 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
21 Апреля 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Майнц, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|5
|зщ
|Мануэль Гульде
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|14
|пз
|Янник Кайтель
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|27
|пз
|Николас Хефлер
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|42
|нп
|Рицу Доан
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
|27
|вр
|Робин Центнер
|3
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|31
|пз
|Доминик Кор
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|18
|пз
|Надим Амири
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|43
|нп
|Браян Груда
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Бо Свенссон
История личных встреч
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|19.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|18.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|13.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|22.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|17.08.2019
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 0
|05.04.2019
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|5 : 0
|14.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 3
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|5 : 0
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|4 : 0
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|8 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|29
|79
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|30
|66
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|29
|63
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|30
|59
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|29
|56
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|30
|45
|7
|Аугсбург
|30
|39
|8
|Хоффенхайм
|30
|39
|9
|Фрайбург
|29
|39
|10
|Хайденхайм
|30
|34
|11
|Боруссия М
|30
|31
|12
|Вердер
|29
|31
|13
|Вольфсбург
|30
|31
|14
|Унион
|30
|29
|15
|Бохум
|30
|27
|16
|Майнц
|29
|26
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|30
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|30
|17