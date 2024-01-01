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Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич Альбион 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
27 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Вест Бромвич Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 27 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
03.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0Шеффилд Уэнсдей
01.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 3Вест Бромвич Альбион
23.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1Шеффилд Уэнсдей
29.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Шеффилд Уэнсдей
03.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2Вест Бромвич Альбион
21.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 3Шеффилд Уэнсдей
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 0 : 2Шеффилд Уэнсдей
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 2 : 0Шеффилд Уэнсдей
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 2 : 2Вест Бромвич Альбион
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4494
2
Повышение
Лидс Юнайтед4490
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун4389
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4484
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4472
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4472
7 Халл Сити4469
8 Ковентри Сити4363
9 Мидлсбро4463
10 Престон Норт Энд4463
11 Кардифф Сити4462
12 Бристоль Сити4459
13 Сандерленд4456
14 Суонси Сити4456
15 Уотфорд4453
16 Миллуолл4453
17 Сток Сити4450
18 Куинз Парк Рейнджерс4450
19 Блэкберн Роверс4449
20 Плимут Аргайл4448
21 Шеффилд Уэнсдей4447
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4446
23
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун4444
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4424

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