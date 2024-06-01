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Италия - Босния и Герцеговина 09 Июня прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
09 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Хрисовалантис Теули (Кипр);
Италия
Босния и Герцеговина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Босния и Герцеговина, которое состоится 09 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия
Босния и Герцеговина
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
5 Италия зщ Джанлука Манчини
23 Италия зщ Алессандро Бастони
3 Италия зщ Федерико Димарко
16 Италия пз Бриан Кристанте
8 Италия пз Жоржиньо
10 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
14 Италия пз Федерико Кьеза
11 Италия нп Джакомо Распадори
17 Италия нп Джанлука Скамакка
22 Босния и Герцеговина вр Кенан Пирич
16 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
24 Босния и Герцеговина зщ Юсуф Газибегович
14 Босния и Герцеговина зщ Дарио Шарич
4 Босния и Герцеговина зщ Эрмин Бичакчич
8 Босния и Герцеговина пз Армин Гигович
6 Босния и Герцеговина пз Беньямин Тахирович
20 Босния и Герцеговина пз Харис Хайрадинович
21 Босния и Герцеговина нп Степан Раделич
18 Босния и Герцеговина нп Никола Катич
10 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Сербия Саво Милошевич
История личных встреч
18.11.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. 6-й тур Босния и Герцеговина0 : 2Италия
04.09.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. 1-й тур Италия1 : 1Босния и Герцеговина
15.11.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа J. 9-й тур Босния и Герцеговина0 : 3Италия
11.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа J. 4-й тур Италия2 : 1Босния и Герцеговина
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Италия0 : 0
24.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Италия2 : 0
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Италия2 : 1
20.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 10-й тур 0 : 0Италия
17.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 9-й тур Италия5 : 2
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 0Босния и Герцеговина
21.03.2024 ЧЕ-2024 - квалификация Путь B. 1/2 финала Босния и Герцеговина1 : 2
19.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 10-й тур Босния и Герцеговина1 : 2
16.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 9-й тур 4 : 1Босния и Герцеговина
16.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 8-й тур Босния и Герцеговина0 : 5
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