Италия - Босния и Герцеговина 09 Июня прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
09 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Хрисовалантис Теули (Кипр);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Босния и Герцеговина, которое состоится 09 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия
Босния и Герцеговина
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|5
|зщ
|Джанлука Манчини
|23
|зщ
|Алессандро Бастони
|3
|зщ
|Федерико Димарко
|16
|пз
|Бриан Кристанте
|8
|пз
|Жоржиньо
|10
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|14
|пз
|Федерико Кьеза
|11
|нп
|Джакомо Распадори
|17
|нп
|Джанлука Скамакка
|22
|вр
|Кенан Пирич
|16
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|24
|зщ
|Юсуф Газибегович
|14
|зщ
|Дарио Шарич
|4
|зщ
|Эрмин Бичакчич
|8
|пз
|Армин Гигович
|6
|пз
|Беньямин Тахирович
|20
|пз
|Харис Хайрадинович
|21
|нп
|Степан Раделич
|18
|нп
|Никола Катич
|10
|нп
|Эрмедин Демирович
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Саво Милошевич
История личных встреч
|18.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 6-й тур
|0 : 2
|04.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 1-й тур
|1 : 1
|15.11.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|0 : 3
|11.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа J. 4-й тур
|2 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|24.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 10-й тур
|0 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 9-й тур
|5 : 2
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь B. 1/2 финала
|1 : 2
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 10-й тур
|1 : 2
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|4 : 1
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 8-й тур
|0 : 5
Текстовая трансляция
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