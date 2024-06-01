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Нидерланды - Австрия 25 Июня прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
25 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Нидерланды
Австрия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Австрия, которое состоится 25 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Австрия
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
22 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
5 Нидерланды зщ Натан Аке
12 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
24 Нидерланды пз Йерди Схаутен
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
7 Нидерланды пз Хави Симонс
11 Нидерланды нп Коди Гакпо
10 Нидерланды нп Мемфис Депай
13 Австрия вр Патрик Пенц
5 Австрия зщ Стефан Пош
3 Австрия зщ Гернот Траунер
15 Австрия зщ Филипп Линхарт
16 Австрия зщ Филипп Мвене
6 Австрия пз Николас Зайвальд
20 Австрия пз Конрад Лаймер
23 Австрия пз Патрик Виммер
19 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
9 Австрия пз Марсель Забитцер
11 Австрия нп Михаэль Грегорич
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Германия Ральф Рангник
История личных встреч
17.06.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд Группа C. 2-й тур Нидерланды2 : 0Австрия
04.06.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Австрия0 : 2Нидерланды
09.02.2011 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2011 Нидерланды3 : 1Австрия
21.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 2-й тур Нидерланды0 : 0
16.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 1-й тур 1 : 2Нидерланды
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Нидерланды4 : 0
06.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Нидерланды4 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Нидерланды
21.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 2-й тур 1 : 3Австрия
17.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 1-й тур Австрия0 : 1
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 1Австрия
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Австрия2 : 1
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Австрия6 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2024: Нидерланды — Австрия. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия37
2
1/8 финала
Швейцария35
3
1/8 финала - возможный выход
Венгрия33
4 Шотландия31
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания26
2
1/8 финала
Италия23
3
1/8 финала - возможный выход
Албания21
4 Хорватия21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия24
2
1/8 финала
Дания22
3
1/8 финала - возможный выход
Словения22
4 Сербия21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды24
2
1/8 финала
Франция24
3
1/8 финала - возможный выход
Австрия23
4 Польша20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния23
2
1/8 финала
Бельгия23
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия23
4 Украина23
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Португалия26
2
1/8 финала
Турция23
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия21
4 Грузия21

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