Нидерланды - Австрия 25 Июня прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
25 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Австрия, которое состоится 25 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нидерланды
Австрия
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|5
|зщ
|Натан Аке
|12
|зщ
|Жереми Фримпонг
|24
|пз
|Йерди Схаутен
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|7
|пз
|Хави Симонс
|11
|нп
|Коди Гакпо
|10
|нп
|Мемфис Депай
|13
|вр
|Патрик Пенц
|5
|зщ
|Стефан Пош
|3
|зщ
|Гернот Траунер
|15
|зщ
|Филипп Линхарт
|16
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Николас Зайвальд
|20
|пз
|Конрад Лаймер
|23
|пз
|Патрик Виммер
|19
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|9
|пз
|Марсель Забитцер
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
Главные тренеры
|Рональд Куман
|Ральф Рангник
История личных встреч
|17.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|04.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 2
|09.02.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2011
|3 : 1
|21.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|0 : 0
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|06.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|21.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|1 : 3
|17.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|0 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|6 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2024: Нидерланды — Австрия. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|3
|5
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Венгрия
|3
|3
|4
|Шотландия
|3
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Италия
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Албания
|2
|1
|4
|Хорватия
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Дания
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словения
|2
|2
|4
|Сербия
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нидерланды
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Франция
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Австрия
|2
|3
|4
|Польша
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Румыния
|2
|3
| 2
1/8 финала
|Бельгия
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия
|2
|3
|4
|Украина
|2
|3
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Португалия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Турция
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Чехия
|2
|1
|4
|Грузия
|2
|1