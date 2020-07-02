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Австрия - Турция 02 Июля прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
02 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Австрия
Турция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Турция, которое состоится 02 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австрия
Турция
13 Австрия вр Патрик Пенц
5 Австрия зщ Стефан Пош
4 Австрия зщ Кевин Дансо
15 Австрия зщ Филипп Линхарт
16 Австрия зщ Филипп Мвене
6 Австрия пз Николас Зайвальд
10 Австрия пз Флориан Гриллич
20 Австрия пз Конрад Лаймер
19 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
9 Австрия пз Марсель Забитцер
11 Австрия нп Михаэль Грегорич
1 Турция вр Мерт Гюнок
18 Турция зщ Мерт Мюльдюр
3 Турция зщ Мерих Демирал
14 Турция зщ Абдюлькерим Бардакджи
20 Турция зщ Ферди Кадыоглу
16 Турция пз Исмаиль Юксек
8 Турция пз Арда Гюлер
22 Турция пз Каан Айхан
9 Турция нп Дженк Тосун
19 Турция нп Кенан Йылдыз
21 Турция нп Барыш Алпер Йылмаз
Главные тренеры
Германия Ральф Рангник
Италия Винченцо Монтелла
История личных встреч
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Австрия6 : 1Турция
29.03.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Австрия1 : 2Турция
15.08.2012 Товарищеские матчи (сборные) Август 2012 Австрия2 : 0Турция
06.09.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. 10-й тур Австрия0 : 0Турция
29.03.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. 6-й тур Турция2 : 0Австрия
25.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 3-й тур 2 : 3Австрия
21.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 2-й тур 1 : 3Австрия
17.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 1-й тур Австрия0 : 1
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 1Австрия
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Австрия2 : 1
26.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа F. 3-й тур 1 : 2Турция
22.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа F. 2-й тур Турция0 : 3
18.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа F. 1-й тур Турция3 : 1
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Турция
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Турция
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала ЧЕ-2024: Австрия — Турция. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Швейцария
Италия
2 : 0
Германия
Дания
2 : 0
Англия
Словакия
2 : 1 ДВ
Испания
Грузия
4 : 1
Франция
Бельгия
1 : 0
Португалия
Словения
01.07
Румыния
Нидерланды
02.07
Австрия
Турция
02.07
1/4 финала
Испания
Германия
05.07
A03
Франция
05.07
Англия
Швейцария
06.07
A05
A06
06.07
1/2 финала
WQF1
WQF2
09.07
WQF3
WQF4
10.07
Финал
WSF1
WSF2
14.07

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