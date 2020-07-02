Австрия - Турция 02 Июля прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
02 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Турция, которое состоится 02 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Австрия
Турция
|13
|вр
|Патрик Пенц
|5
|зщ
|Стефан Пош
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|15
|зщ
|Филипп Линхарт
|16
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Николас Зайвальд
|10
|пз
|Флориан Гриллич
|20
|пз
|Конрад Лаймер
|19
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|9
|пз
|Марсель Забитцер
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
|1
|вр
|Мерт Гюнок
|18
|зщ
|Мерт Мюльдюр
|3
|зщ
|Мерих Демирал
|14
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|20
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|16
|пз
|Исмаиль Юксек
|8
|пз
|Арда Гюлер
|22
|пз
|Каан Айхан
|9
|нп
|Дженк Тосун
|19
|нп
|Кенан Йылдыз
|21
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
Главные тренеры
|Ральф Рангник
|Винченцо Монтелла
История личных встреч
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|6 : 1
|29.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|15.08.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2012
|2 : 0
|06.09.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|0 : 0
|29.03.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|2 : 0
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|2 : 3
|21.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|1 : 3
|17.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|0 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|22.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|0 : 3
|18.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|3 : 1
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала ЧЕ-2024: Австрия — Турция. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Швейцария
Италия
|2 : 0
| Германия
Дания
|2 : 0
| Англия
Словакия
|2 : 1 ДВ
| Испания
Грузия
|4 : 1
| Франция
Бельгия
|1 : 0
| Португалия
Словения
|01.07
| Румыния
Нидерланды
|02.07
| Австрия
Турция
|02.07
1/4 финала
| Испания
Германия
|05.07
| A03
Франция
|05.07
| Англия
Швейцария
|06.07
| A05
A06
|06.07
1/2 финала
| WQF1
WQF2
|09.07
| WQF3
WQF4
|10.07
Финал
| WSF1
WSF2
|14.07