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Алания - Ротор 16 Ноября прямая трансляция

16 Ноября 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур
Алания
Ротор

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Ротор, которое состоится 16 Ноября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
РоссияСултан Хумидович Тазабаев
РоссияДенис Константинович Бояринцев
История личных встреч
30.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й турРотор0 : 0Алания
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финалаРотор1 : 0Алания
15.05.2022ФНЛ - Первый дивизион37-й турАлания0 : 1Ротор
23.10.2021ФНЛ - Первый дивизион19-й турРотор0 : 0Алания
21.08.2019Кубок России1/32 финалаАлания2 : 1Ротор
09.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й турАлания0 : 0
02.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й тур3 : 0Алания
27.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й турАлания2 : 3
20.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й тур0 : 1Алания
16.10.2024Fonbet Кубок России1/16 финала0 : 0 4 : 3Алания
08.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й турРотор1 : 1
02.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й тур2 : 0Ротор
27.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й тур2 : 0Ротор
19.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й турРотор1 : 0
13.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й турРотор1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1836
2
Повышение
Балтика1836
3
Стыковая зона
Урал1830
4
Стыковая зона
Арсенал Т1829
5 Сочи1828
6 Черноморец1827
7 Чайка1825
8 Родина1824
9 СКА-Хабаровск1824
10 Енисей1823
11 Ротор1823
12 КАМАЗ1822
13 Нефтехимик1822
14 Сокол1819
15 Шинник1818
16
Зона вылета
Алания1818
17
Зона вылета
Уфа1817
18
Зона вылета
Тюмень189

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