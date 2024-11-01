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Нидерланды - Венгрия 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
16 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 5-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Нидерланды
Венгрия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Венгрия, которое состоится 16 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Венгрия
Главные тренеры
НидерландыРональд Куман
ИталияМарко Росси
История личных встреч
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 3-й турВенгрия1 : 1Нидерланды
11.10.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа D. 9-й турНидерланды8 : 1Венгрия
11.09.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа D. 2-й турВенгрия1 : 4Нидерланды
29.03.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа E. 6-й турНидерланды5 : 3Венгрия
25.03.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа E. 5-й турВенгрия0 : 4Нидерланды
05.06.2010Товарищеские матчи (сборные)Июнь 2010Нидерланды6 : 1Венгрия
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 4-й тур1 : 0Нидерланды
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 3-й турВенгрия1 : 1Нидерланды
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 2-й турНидерланды2 : 2
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 1-й турНидерланды5 : 2
10.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/2 финалаНидерланды1 : 2
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 4-й тур0 : 2Венгрия
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 3-й турВенгрия1 : 1Нидерланды
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 2-й турВенгрия0 : 0
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 1-й тур5 : 0Венгрия
23.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа A. 3-й тур0 : 1Венгрия
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия410
2
1/4 финала
Хорватия47
3
Стыковая зона
Польша44
4
Зона вылета
Шотландия41
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия513
2
1/4 финала
Франция510
3
Стыковая зона
Бельгия54
4
Зона вылета
Израиль51
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия410
2
1/4 финала
Нидерланды45
3
Стыковая зона
Венгрия45
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина41
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания410
2
1/4 финала
Дания47
3
Стыковая зона
Сербия44
4
Зона вылета
Швейцария41
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Чехия47
2 Грузия46
3 Албания46
4
Зона вылета
Украина44
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Англия512
2 Греция512
3 Ирландия56
4
Зона вылета
Финляндия50
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия510
2 Норвегия510
3 Словения57
4
Зона вылета
Казахстан51
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция410
2 Уэльс48
3 Исландия44
4
Зона вылета
Черногория40
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция410
2 Словакия410
3 Эстония43
4
Зона вылета
Азербайджан40
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния412
2 Косово49
3 Кипр43
4
Зона вылета
Литва40
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия47
2 Беларусь46
3 Болгария45
4
Зона вылета
Люксембург42
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония513
2 Фарерские острова56
3 Армения54
4
Зона вылета
Латвия54
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар35
2 Сан-Марино23
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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