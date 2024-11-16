Уфа - Сокол 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
16 Ноября 2024 года в 13:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур
Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Сокол, которое состоится 16 Ноября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Уфа
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Евгений Валерьевич Харлачёв
|Алексей Анатольевич Бага
История личных встреч
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 1
|24.08.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|16-й тур
|2 : 0
|19.05.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|4-й тур
|0 : 1
|08.08.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|18-й тур
|1 : 1
|29.04.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|2-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 0
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|15.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|09.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 1
|15.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|18
|36
| 2
Повышение
|Балтика
|18
|36
| 3
Стыковая зона
|Урал
|18
|30
| 4
Стыковая зона
|Арсенал Т
|18
|29
|5
|Сочи
|18
|28
|6
|Черноморец
|18
|27
|7
|Чайка
|18
|25
|8
|Родина
|18
|24
|9
|СКА-Хабаровск
|18
|24
|10
|Енисей
|18
|23
|11
|Ротор
|18
|23
|12
|КАМАЗ
|18
|22
|13
|Нефтехимик
|18
|22
|14
|Сокол
|18
|19
|15
|Шинник
|18
|18
| 16
Зона вылета
|Алания
|18
|18
| 17
Зона вылета
|Уфа
|18
|17
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|18
|9