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Уфа - Сокол 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
16 Ноября 2024 года в 13:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур
Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск, Россия);
Уфа
Сокол

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Сокол, которое состоится 16 Ноября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Сокол
Саратов
Главные тренеры
РоссияЕвгений Валерьевич Харлачёв
БеларусьАлексей Анатольевич Бага
История личных встреч
18.08.2024Россия — Мелбет Первая лига6-й турСокол0 : 1Уфа
24.08.2010Второй дивизион - Урал-Поволжье - 201016-й турСокол2 : 0Уфа
19.05.2010Второй дивизион - Урал-Поволжье - 20104-й турУфа0 : 1Сокол
08.08.2009Второй дивизион - Урал-Поволжье - 200918-й турСокол1 : 1Уфа
29.04.2009Второй дивизион - Урал-Поволжье - 20092-й турУфа1 : 1Сокол
10.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й тур1 : 0Уфа
02.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й турУфа2 : 1
27.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й турУфа2 : 0
20.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й тур1 : 0Уфа
15.10.2024Fonbet Кубок России1/16 финалаУфа0 : 1
09.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й тур3 : 1Сокол
02.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й турСокол1 : 0
27.10.2024Россия — Мелбет Первая лига16-й тур0 : 0Сокол
20.10.2024Россия — Мелбет Первая лига15-й турСокол0 : 1
15.10.2024Fonbet Кубок России1/16 финалаСокол1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1836
2
Повышение
Балтика1836
3
Стыковая зона
Урал1830
4
Стыковая зона
Арсенал Т1829
5 Сочи1828
6 Черноморец1827
7 Чайка1825
8 Родина1824
9 СКА-Хабаровск1824
10 Енисей1823
11 Ротор1823
12 КАМАЗ1822
13 Нефтехимик1822
14 Сокол1819
15 Шинник1818
16
Зона вылета
Алания1818
17
Зона вылета
Уфа1817
18
Зона вылета
Тюмень189

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