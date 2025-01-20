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Комо - Удинезе 20 Января прямая трансляция

Стадион: Джузеппе Сивори (Сестри-Леванте , Италия), вместимость: 1800
20 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Франческо Коссо (Италия);
Комо
Удинезе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Удинезе, которое состоится 20 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Сивори (Сестри-Леванте , Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Удинезе
Удине
30 Франция вр Жан Бутез
5 Италия зщ Эдоардо Гольданига
13 Италия зщ Альберто Доссена
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
77 Бельгия зщ Игнасе ван дер Бремпт
79 Аргентина пз Николас Пас
80 Франция пз Максанс Какере
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
10 Италия нп Патрик Кутроне
16 Гамбия нп Алиу Фадера
7 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
90 Румыния вр Рэзван Сава
31 Дания зщ Томас Кристенсен
29 Словения зщ Яка Бийол
28 Франция зщ Умар Соле
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
8 Словения пз Санди Ловрич
25 Швеция пз Йеспер Карлстрём
5 Аргентина пз Мартин Пайеро
7 Чили пз Алексис Санчес
10 Франция нп Флорьян Товен
17 Италия нп Лоренцо Лукка
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур Удинезе1 : 0Комо
14.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Комо1 : 2
10.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 1Комо
30.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Комо2 : 0
23.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 2 : 0Комо
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Комо2 : 0
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Удинезе0 : 0
04.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 0 : 0Удинезе
29.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Удинезе2 : 2
23.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 1 : 2Удинезе
19.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала 2 : 0Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2150
2
Лига чемпионов
Интер М1944
3
Лига чемпионов
Аталанта2143
4
Лига чемпионов
Ювентус2137
5
Лига Европы
Лацио2036
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2033
7 Фиорентина2033
8 Милан2031
9 Рома2127
10 Удинезе2026
11 Торино2123
12 Дженоа2123
13 Кальяри2121
14 Лечче2120
15 Парма2120
16 Эмполи2020
17 Комо2019
18
Зона вылета
Верона2019
19
Зона вылета
Венеция2115
20
Зона вылета
Монца2113

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