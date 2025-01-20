Комо - Удинезе 20 Января прямая трансляция
Стадион: Джузеппе Сивори (Сестри-Леванте , Италия), вместимость: 1800
20 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 21-й тур
Главный судья: Франческо Коссо (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Удинезе, которое состоится 20 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Сивори (Сестри-Леванте , Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Удинезе
Удине
|30
|вр
|Жан Бутез
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|77
|зщ
|Игнасе ван дер Бремпт
|79
|пз
|Николас Пас
|80
|пз
|Максанс Какере
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|нп
|Патрик Кутроне
|16
|нп
|Алиу Фадера
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|90
|вр
|Рэзван Сава
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|29
|зщ
|Яка Бийол
|28
|зщ
|Умар Соле
|11
|зщ
|Хассан Камара
|8
|пз
|Санди Ловрич
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|5
|пз
|Мартин Пайеро
|7
|пз
|Алексис Санчес
|10
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Коста Руньяич
История личных встреч
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|10.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 0
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 0
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|19.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|21
|50
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|19
|44
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|21
|43
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|21
|37
| 5
Лига Европы
|Лацио
|20
|36
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|20
|33
|7
|Фиорентина
|20
|33
|8
|Милан
|20
|31
|9
|Рома
|21
|27
|10
|Удинезе
|20
|26
|11
|Торино
|21
|23
|12
|Дженоа
|21
|23
|13
|Кальяри
|21
|21
|14
|Лечче
|21
|20
|15
|Парма
|21
|20
|16
|Эмполи
|20
|20
|17
|Комо
|20
|19
| 18
Зона вылета
|Верона
|20
|19
| 19
Зона вылета
|Венеция
|21
|15
| 20
Зона вылета
|Монца
|21
|13