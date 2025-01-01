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Вильярреал - Мальорка 20 Января прямая трансляция

Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
20 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Вильярреал
Мальорка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Мальорка, которое состоится 20 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1 Бразилия вр Луис Жуниор
17 Испания зщ Кико Фемения
8 Аргентина зщ Хуан Фойт
5 Франция зщ Вилли Камбвал
23 Испания зщ Серхи Кардона
18 Сенегал пз Пап Гейе
10 Испания пз Дани Парехо
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
16 Испания пз Алекс Баэна
21 Испания нп Йереми Пино
15 Франция нп Тьерно Барри
1 Словакия вр Доминик Грейф
23 Испания зщ Пабло Маффео
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
14 Испания пз Дани Родригес
5 Испания пз Омар Маскарель
12 Португалия пз Саму Кошта
10 Испания пз Серхи Дардер
7 Косово нп Ведат Мурики
17 Канада нп Кайл Ларин
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Мальорка1 : 2Вильярреал
20.01.2024 Испания - Примера 21-й тур Вильярреал1 : 1Мальорка
18.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Мальорка0 : 1Вильярреал
18.02.2023 Испания - Примера 22-й тур Мальорка4 : 2Вильярреал
06.11.2022 Испания - Примера 13-й тур Вильярреал0 : 2Мальорка
22.01.2022 Испания - Примера 22-й тур Вильярреал3 : 0Мальорка
19.09.2021 Испания - Примера 5-й тур Мальорка0 : 0Вильярреал
16.06.2020 Испания - Примера 29-й тур Вильярреал1 : 0Мальорка
10.11.2019 Испания - Примера 13-й тур Мальорка3 : 1Вильярреал
19.02.2012 Испания - Примера 24-й тур Мальорка4 : 0Вильярреал
13.01.2025 Испания — Примера 19-й тур 1 : 0Вильярреал
22.12.2024 Испания — Примера 18-й тур 2 : 5Вильярреал
18.12.2024 Испания — Примера 12-й тур Вильярреал1 : 1
15.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Вильярреал1 : 2
08.12.2024 Испания — Примера 16-й тур 2 : 0Вильярреал
09.01.2025 Суперкубок Испании 1/2 финала 3 : 0Мальорка
03.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 3 : 0Мальорка
21.12.2024 Испания — Примера 18-й тур 0 : 1Мальорка
14.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Мальорка2 : 1
06.12.2024 Испания — Примера 16-й тур 2 : 0Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2046
2
Лига чемпионов
Атлетико М2044
3
Лига чемпионов
Барселона2039
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2039
5
Лига Европы
Вильярреал1930
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1930
7 Реал Сосьедад1928
8 Жирона2028
9 Севилья2026
10 Райо Вальекано1925
11 Бетис2025
12 Осасуна1925
13 Сельта2024
14 Леганес2022
15 Лас-Пальмас2022
16 Хетафе2020
17 Алавес2020
18
Зона вылета
Эспаньол2019
19
Зона вылета
Вальядолид2015
20
Зона вылета
Валенсия1913

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