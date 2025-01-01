Вильярреал - Мальорка 20 Января прямая трансляция
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
20 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 20-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Мальорка, которое состоится 20 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|1
|вр
|Луис Жуниор
|17
|зщ
|Кико Фемения
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|5
|зщ
|Вилли Камбвал
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|18
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Дани Парехо
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|16
|пз
|Алекс Баэна
|21
|нп
|Йереми Пино
|15
|нп
|Тьерно Барри
|1
|вр
|Доминик Грейф
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|14
|пз
|Дани Родригес
|5
|пз
|Омар Маскарель
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|7
|нп
|Ведат Мурики
|17
|нп
|Кайл Ларин
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
|20.01.2024
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
|18.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|18.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|4 : 2
|06.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 2
|22.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 0
|19.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|16.06.2020
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|10.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|19.02.2012
|Испания - Примера
|24-й тур
|4 : 0
|13.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 5
|18.12.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 2
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|09.01.2025
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|3 : 0
|03.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 0
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 1
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|2 : 1
|06.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|20
|46
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|20
|44
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|20
|39
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|19
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|19
|30
|7
|Реал Сосьедад
|19
|28
|8
|Жирона
|20
|28
|9
|Севилья
|20
|26
|10
|Райо Вальекано
|19
|25
|11
|Бетис
|20
|25
|12
|Осасуна
|19
|25
|13
|Сельта
|20
|24
|14
|Леганес
|20
|22
|15
|Лас-Пальмас
|20
|22
|16
|Хетафе
|20
|20
|17
|Алавес
|20
|20
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|20
|19
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|20
|15
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|19
|13