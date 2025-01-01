Жил Висенте - Порту 19 Января прямая трансляция
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
19 Января 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Порту, которое состоится 19 Января 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Порту
Порту
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|23
|зщ
|Жозуэ
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|88
|зщ
|Kazu
|24
|пз
|Роман Гбане
|5
|пз
|Facundo Caseres
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|77
|нп
|Хорди Мбула
|71
|нп
|Фелиш Коррея
|9
|нп
|Jorge Aguirre
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|4
|зщ
|Отавио
|13
|зщ
|Вендерсон Галено
|11
|зщ
|Пепе
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|20
|пз
|Андре Франку
|86
|пз
|Родригу Мора
|9
|нп
|Саму Омородион
Главные тренеры
|Витор Бруну
История личных встреч
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|25.02.2024
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 1
|26.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|21.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|03.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|27.02.2022
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|24.09.2021
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 2
|06.03.2021
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|29.01.2021
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|0 : 2
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 0
|06.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|27.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|14.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|12.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 0
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|4 : 0
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 3
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|17
|41
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|18
|41
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|17
|40
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|17
|31
|5
|Санта-Клара
|18
|31
|6
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|7
|Каза Пия
|17
|24
|8
|Морейренсе
|17
|22
|9
|Эшторил
|18
|21
|10
|Фамаликан
|18
|20
|11
|Риу Аве
|17
|20
|12
|Жил Висенте
|17
|19
|13
|Эштрела
|17
|16
|14
|Насьонал
|17
|16
|15
|АВС
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Арока
|17
|15
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|17
|14
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|17
|12