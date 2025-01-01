02:27 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 19 января
Свернуть список

Жил Висенте - Порту 19 Января прямая трансляция

Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
19 Января 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Жил Висенте
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Порту, которое состоится 19 Января 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Порту
Порту
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
2 Португалия зщ Зе Карлуш
23 Португалия зщ Жозуэ
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
88 Бразилия зщ Kazu
24 Кот-д'Ивуар пз Роман Гбане
5 Аргентина пз Facundo Caseres
10 Япония пз Канья Фудзимото
77 Испания нп Хорди Мбула
71 Португалия нп Фелиш Коррея
9 Испания нп Jorge Aguirre
99 Португалия вр Диогу Кошта
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
24 Аргентина зщ Патрисио Перес
4 Бразилия зщ Отавио
13 Бразилия зщ Вендерсон Галено
11 Бразилия зщ Пепе
16 Испания пз Нико Гонсалес
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
20 Португалия пз Андре Франку
86 Португалия пз Родригу Мора
9 Испания нп Саму Омородион
Главные тренеры
Португалия Витор Бруну
История личных встреч
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Порту3 : 0Жил Висенте
25.02.2024 Португалия — Примейра 23-й тур Жил Висенте1 : 1Порту
23.09.2023 Португалия — Примейра 6-й тур Порту2 : 1Жил Висенте
26.02.2023 Португалия - Примейра 22-й тур Порту1 : 2Жил Висенте
21.12.2022 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Порту2 : 0Жил Висенте
03.09.2022 Португалия - Примейра 5-й тур Жил Висенте0 : 2Порту
27.02.2022 Португалия - Примейра 24-й тур Порту1 : 1Жил Висенте
24.09.2021 Португалия - Примейра 7-й тур Жил Висенте1 : 2Порту
06.03.2021 Португалия - Примейра 22-й тур Жил Висенте0 : 2Порту
29.01.2021 Кубок Португалии 1/4 финала Жил Висенте0 : 2Порту
12.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Жил Висенте1 : 0
06.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Жил Висенте1 : 1
27.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 1 : 1Жил Висенте
22.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Жил Висенте0 : 0
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 0 : 1Жил Висенте
12.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 2 : 0Порту
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Порту4 : 0
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 3Порту
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Порту2 : 0
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Порту2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1741
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1841
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1740
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1731
5 Санта-Клара1831
6 Витория Гимарайнш1725
7 Каза Пия1724
8 Морейренсе1722
9 Эшторил1821
10 Фамаликан1820
11 Риу Аве1720
12 Жил Висенте1719
13 Эштрела1716
14 Насьонал1716
15 АВС1715
16
Стыковая зона
Арока1715
17
Зона вылета
Фаренсе1714
18
Зона вылета
Боавишта1712

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close