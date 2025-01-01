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Падерборн 07 - Герта 19 Января прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
19 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур
Падерборн 07
Герта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Герта, которое состоится 19 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Герта
Берлин
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Герта1 : 2Падерборн 07
05.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Падерборн 072 : 3Герта
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Герта3 : 1Падерборн 07
15.02.2020 Германия - Бундеслига 22-й тур Падерборн 071 : 2Герта
21.09.2019 Германия - Бундеслига 5-й тур Герта2 : 1Падерборн 07
05.04.2015 Германия - Бундеслига 27-й тур Герта2 : 0Падерборн 07
02.11.2014 Германия - Бундеслига 10-й тур Падерборн 073 : 1Герта
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Падерборн 071 : 2
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 1 : 1Падерборн 07
06.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Падерборн 072 : 4
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 1 : 3Падерборн 07
22.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Падерборн 073 : 2
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 0 : 0Герта
13.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Герта1 : 2
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 2 : 1Герта
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала 2 : 1 ДВГерта
29.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 1 : 3Герта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн1731
2
Повышение
Ганновер-961830
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн1829
4 Карлсруэ1729
5 Гамбург1728
6 Эльверсберг1728
7 Магдебург1728
8 Падерборн 071728
9 Фортуна1827
10 Дармштадт 981825
11 Нюрнберг1722
12 Герта1722
13 Шальке-041821
14 Гройтер Фюрт1820
15 Пройссен Мюнстер1819
16
Стыковая зона
Ульм 18461814
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1814
18
Зона вылета
Ян1811

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