Падерборн 07 - Герта 19 Января прямая трансляция
Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
19 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Герта, которое состоится 19 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Герта
Берлин
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|05.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 3
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|15.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|21.09.2019
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|05.04.2015
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 0
|02.11.2014
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|21.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|14.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 4
|30.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|22.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|22.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
|13.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|07.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 1
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|29.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кёльн
|17
|31
| 2
Повышение
|Ганновер-96
|18
|30
| 3
Плей-офф за повышение
|Кайзерслаутерн
|18
|29
|4
|Карлсруэ
|17
|29
|5
|Гамбург
|17
|28
|6
|Эльверсберг
|17
|28
|7
|Магдебург
|17
|28
|8
|Падерборн 07
|17
|28
|9
|Фортуна
|18
|27
|10
|Дармштадт 98
|18
|25
|11
|Нюрнберг
|17
|22
|12
|Герта
|17
|22
|13
|Шальке-04
|18
|21
|14
|Гройтер Фюрт
|18
|20
|15
|Пройссен Мюнстер
|18
|19
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|18
|14
| 18
Зона вылета
|Ян
|18
|11