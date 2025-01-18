«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с одним из своих защитников

Дата публикации: 18-01-2025

Ресурс «Voetbal International» утверждает, что Рубен Аморим, возглавляющий «Ман Юнайтед», согласовал аренду Тирелла Маласиа. Покинуть «красных дьяволов» защитник может уже в январе. Сам футболист рассчитывает набрать в другой команде игровые кондиции, утерянные им из-за повреждения колена, в результате чего он не мог играть более года.



«Манкунианцы» оформили трансфер Маласиа в июле 2022 года, заплатив за него «Фейеноорду» 15 млн евро.



В текущем сезоне в активе 25-летнего нидерландца 6 встреч (без результативных действий).



Действующее соглашение Маласиа с английским клубом истекает в середине 2026 года. Ориентировочная стоимость левого защитника равняется € 15 млн (Transfermarkt.de).