Спарта - Валвейк 19 Января прямая трансляция
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
19 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Валвейк, которое состоится 19 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
Валвейк
Валвейк
|1
|вр
|Ник Олай
|12
|зщ
|Бойд Рейт
|13
|зщ
|Рик Мейссен
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|6
|пз
|Пелле Клемент
|18
|пз
|Абемли Мето Силу
|7
|пз
|Камиель Негли
|10
|пз
|Арно Версейрен
|11
|пз
|Сюнсукэ Мито
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|1
|вр
|Йерун Хаувен
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|17
|зщ
|Рошон ван Эйма
|34
|зщ
|Люк Ваутерс
|33
|пз
|Файссал Аль-Мазиани
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|22
|пз
|Tim van de Loo
|6
|пз
|Яссин Укили
|18
|нп
|Силвестер ван дер Ватер
|9
|нп
|Оскар Завада
|19
|нп
|Рихонелл Маргарет
Главные тренеры
|Морис Стейн
|Хенк Фразер
История личных встреч
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|27.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 1
|28.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 0
|24.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|0 : 0
|02.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 2
|23.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 1
|23.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 0
|13.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 0
|07.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 2
|21.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|0 : 1
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|0 : 2
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 5
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8. 1-й тур
|1 : 2
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 1
|20.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|17.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|4 : 1
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|19
|46
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|18
|42
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|18
|39
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|18
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|18
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|18
|33
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|18
|28
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|18
|25
|9
|Херенвен
|18
|24
|10
|Виллем II
|18
|22
|11
|НАК Бреда
|18
|22
|12
|НЕК Неймеген
|18
|20
|13
|ПЕК Зволле
|19
|20
|14
|Гронинген
|17
|17
|15
|Хераклес
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|18
|13
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|18
|10
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|18
|7