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Спарта - Валвейк 19 Января прямая трансляция

Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
19 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
Спарта
Валвейк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Валвейк, которое состоится 19 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
Валвейк
Валвейк
1 Нидерланды вр Ник Олай
12 Нидерланды зщ Бойд Рейт
13 Нидерланды зщ Рик Мейссен
4 Нидерланды зщ Майк Эрдхёйзен
5 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт
6 Нидерланды пз Пелле Клемент
18 Бразилия пз Абемли Мето Силу
7 Нидерланды пз Камиель Негли
10 Бельгия пз Арно Версейрен
11 Япония пз Сюнсукэ Мито
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
1 Нидерланды вр Йерун Хаувен
4 Нидерланды зщ Лиам ван Гелдерен
17 Кюрасао зщ Рошон ван Эйма
34 Нидерланды зщ Люк Ваутерс
33 Бельгия пз Файссал Аль-Мазиани
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
22 Нидерланды пз Tim van de Loo
6 Нидерланды пз Яссин Укили
18 Нидерланды нп Силвестер ван дер Ватер
9 Польша нп Оскар Завада
19 Нидерланды нп Рихонелл Маргарет
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
Нидерланды Хенк Фразер
История личных встреч
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Валвейк1 : 2Спарта
27.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Валвейк1 : 1Спарта
28.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Спарта2 : 0Валвейк
24.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Спарта0 : 0Валвейк
02.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Валвейк2 : 2Спарта
23.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Спарта1 : 1Валвейк
23.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Валвейк1 : 0Спарта
13.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Спарта2 : 0Валвейк
07.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Валвейк0 : 2Спарта
21.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Валвейк0 : 1Спарта
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 1 : 1Спарта
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Спарта0 : 2
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала Спарта1 : 1 4 : 5
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 1 : 1Спарта
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Спарта0 : 2
15.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8. 1-й тур Валвейк1 : 2
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 2 : 1Валвейк
20.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Валвейк1 : 1
17.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала Валвейк4 : 1
14.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 3 : 2Валвейк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1946
2
Лига чемпионов
Аякс1842
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1839
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1835
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1834
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1833
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1828
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1825
9 Херенвен1824
10 Виллем II1822
11 НАК Бреда1822
12 НЕК Неймеген1820
13 ПЕК Зволле1920
14 Гронинген1717
15 Хераклес1715
16
Стыковая зона
Спарта1813
17
Зона вылета
Алмере Сити1810
18
Зона вылета
Валвейк187

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