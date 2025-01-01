Эвертон - Тоттенхэм Хотспур 19 Января прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
19 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 19 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|18
|зщ
|Эшли Янг
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|8
|пз
|Орель Мангала
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|29
|пз
|Йеспер Линдстрём
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|31
|вр
|Антонин Кински
|23
|зщ
|Педро Порро
|6
|зщ
|Раду Дрэгушин
|24
|зщ
|Джед Спенс
|14
|пз
|Арчи Грей
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|19
|нп
|Доминик Соланке
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|03.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|03.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|15.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|07.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|5 : 0
|07.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|16.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|10.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|5 : 4 ДВ
|13.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|09.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|0 : 3 ДВ
|08.01.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|21
|50
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|21
|43
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|21
|41
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|38
| 5
Лига Европы
|Челси
|21
|37
|6
|Борнмут
|22
|37
|7
|Манчестер Сити
|21
|35
|8
|Астон Вилла
|21
|35
|9
|Фулхэм
|22
|33
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|31
|11
|Брентфорд
|22
|28
|12
|Кристал Пэлас
|22
|27
|13
|Манчестер Юнайтед
|21
|26
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|26
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|21
|24
|16
|Эвертон
|20
|17
|17
|Вулверхэмптон
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|21
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|22
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|21
|6