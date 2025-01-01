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Эвертон - Тоттенхэм Хотспур 19 Января прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
19 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 19 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Англия вр Джордан Пикфорд
18 Англия зщ Эшли Янг
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
8 Бельгия пз Орель Мангала
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
29 Дания пз Йеспер Линдстрём
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
31 Чехия вр Антонин Кински
23 Испания зщ Педро Порро
6 Румыния зщ Раду Дрэгушин
24 Англия зщ Джед Спенс
14 Англия пз Арчи Грей
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
21 Швеция нп Деян Кулушевски
19 Англия нп Доминик Соланке
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 0Эвертон
03.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Эвертон2 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Эвертон
03.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Эвертон1 : 1Тоттенхэм Хотспур
15.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Эвертон
07.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Тоттенхэм Хотспур5 : 0Эвертон
07.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Эвертон0 : 0Тоттенхэм Хотспур
16.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Эвертон2 : 2Тоттенхэм Хотспур
10.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Эвертон5 : 4 ДВТоттенхэм Хотспур
13.09.2020 Англия - Премьер-лига 1-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Эвертон
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Эвертон0 : 1
09.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Эвертон2 : 0
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 1 : 0Эвертон
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Эвертон0 : 2
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 1Эвертон
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 0 : 3 ДВТоттенхэм Хотспур
08.01.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Тоттенхэм Хотспур1 : 0
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2150
2
Лига чемпионов
Арсенал2143
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2141
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед2238
5
Лига Европы
Челси2137
6 Борнмут2237
7 Манчестер Сити2135
8 Астон Вилла2135
9 Фулхэм2233
10 Брайтон энд Хоув Альбион2131
11 Брентфорд2228
12 Кристал Пэлас2227
13 Манчестер Юнайтед2126
14 Вест Хэм Юнайтед2226
15 Тоттенхэм Хотспур2124
16 Эвертон2017
17 Вулверхэмптон2116
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2116
19
Зона вылета
Лестер Сити2214
20
Зона вылета
Саутгемптон216

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