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Эльверсберг - Магдебург 19 Января прямая трансляция

Стадион: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия), вместимость: 11150
19 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур
Эльверсберг
Магдебург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Магдебург, которое состоится 19 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Магдебург0 : 0Эльверсберг
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Эльверсберг0 : 0Магдебург
29.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Магдебург1 : 2Эльверсберг
20.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Эльверсберг1 : 4
15.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 0 : 3Эльверсберг
06.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Эльверсберг2 : 1
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Эльверсберг1 : 3
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 0 : 2Эльверсберг
20.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 2 : 5Магдебург
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Магдебург1 : 1
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 1 : 2Магдебург
29.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Магдебург1 : 3
24.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 0 : 1Магдебург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн1731
2
Повышение
Ганновер-961830
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн1829
4 Карлсруэ1729
5 Гамбург1728
6 Эльверсберг1728
7 Магдебург1728
8 Падерборн 071728
9 Фортуна1827
10 Дармштадт 981825
11 Нюрнберг1722
12 Герта1722
13 Шальке-041821
14 Гройтер Фюрт1820
15 Пройссен Мюнстер1819
16
Стыковая зона
Ульм 18461814
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1814
18
Зона вылета
Ян1811

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