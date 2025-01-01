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Лидс Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 19 Января прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
19 Января 2025 года в 15:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 27-й тур
Лидс Юнайтед
Шеффилд Уэнсдей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 19 Января 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
23.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 2Лидс Юнайтед
08.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 2Лидс Юнайтед
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Шеффилд Уэнсдей
11.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Лидс Юнайтед0 : 2Шеффилд Уэнсдей
26.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 0Лидс Юнайтед
13.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Шеффилд Уэнсдей
28.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Лидс Юнайтед
17.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Лидс Юнайтед1 : 2Шеффилд Уэнсдей
01.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Шеффилд Уэнсдей3 : 0Лидс Юнайтед
25.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Шеффилд Уэнсдей
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Лидс Юнайтед1 : 0
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 3 : 3Лидс Юнайтед
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Лидс Юнайтед1 : 1
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 0 : 1Лидс Юнайтед
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 0 : 2Лидс Юнайтед
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 1 4 : 3Шеффилд Уэнсдей
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Шеффилд Уэнсдей4 : 2
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 3 : 1Шеффилд Уэнсдей
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 3 : 3Шеффилд Уэнсдей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2755
2
Повышение
Лидс Юнайтед2653
3
Плей-офф
Бёрнли2753
4
Плей-офф
Сандерленд2751
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2742
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2741
7 Мидлсбро2741
8 Уотфорд2741
9 Бристоль Сити2737
10 Шеффилд Уэнсдей2637
11 Норвич Сити2736
12 Куинз Парк Рейнджерс2735
13 Суонси Сити2734
14 Ковентри Сити2732
15 Оксфорд Юнайтед2732
16 Престон Норт Энд2731
17 Миллуолл2630
18 Сток Сити2728
19 Дерби Каунти2727
20 Кардифф Сити2727
21 Халл Сити2726
22
Зона вылета
Портсмут2626
23
Зона вылета
Лутон Таун2726
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2721

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