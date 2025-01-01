Лидс Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 19 Января прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
19 Января 2025 года в 15:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 19 Января 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|23.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|0 : 2
|08.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|0 : 2
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 0
|11.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|0 : 2
|26.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|0 : 0
|13.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 0
|28.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 1
|17.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 2
|01.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|3 : 0
|25.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 0
|04.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|3 : 3
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|0 : 1
|26.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|0 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 1 4 : 3
|04.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|2 : 2
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|4 : 2
|29.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|3 : 1
|26.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|27
|55
| 2
Повышение
|Лидс Юнайтед
|26
|53
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|27
|53
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|27
|51
| 5
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|27
|42
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|27
|41
|7
|Мидлсбро
|27
|41
|8
|Уотфорд
|27
|41
|9
|Бристоль Сити
|27
|37
|10
|Шеффилд Уэнсдей
|26
|37
|11
|Норвич Сити
|27
|36
|12
|Куинз Парк Рейнджерс
|27
|35
|13
|Суонси Сити
|27
|34
|14
|Ковентри Сити
|27
|32
|15
|Оксфорд Юнайтед
|27
|32
|16
|Престон Норт Энд
|27
|31
|17
|Миллуолл
|26
|30
|18
|Сток Сити
|27
|28
|19
|Дерби Каунти
|27
|27
|20
|Кардифф Сити
|27
|27
|21
|Халл Сити
|27
|26
| 22
Зона вылета
|Портсмут
|26
|26
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|27
|26
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|27
|21