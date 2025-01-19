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Реймс - Гавр 19 Января прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
19 Января 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Реймс
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Гавр, которое состоится 19 Января 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Гавр
Гавр
94ФранцияврЙеванн Диуф
21ФранциязщСедрик Кипре
92ФранциязщАбдул Коне
18Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
23ПортугалияпзАурелиу Бута
6ФранцияпзВалентен Атаньяна
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
10МальтапзТедди Теума
7ЯпониянпДзюня Ито
17ЯпониянпКэито Накамура
22Кот-д'ИвуарнпУмар Диаките
30ФранцияврАртур Десма
32ФранциязщТимоте Пембеле
22ГвианазщЙоанн Сальмье
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
18ФранциязщЯнис Зуауи
5МароккопзУссама Таргаллин
19ФранцияпзРассул Ндиайе
21ФранцияпзАнтуан Жужу
11СШАнпЭммануэль Сабби
28ГананпАндре Айю
Главные тренеры
СловенияЛука Элснер
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
10.11.2024Франция — Лига 111-й турГавр0 : 3Реймс
25.02.2024Франция - Лига 123-й турГавр1 : 2Реймс
20.12.2023Франция - Лига 117-й турРеймс1 : 0Гавр
30.04.2018Франция - Лига 2Лига 2. 32-й турРеймс0 : 1Гавр
06.11.2017Франция - Лига 2Лига 2. 14-й турГавр0 : 0Реймс
31.03.2017Франция - Лига 231-й турГавр1 : 1Реймс
28.10.2016Франция - Лига 213-й турРеймс1 : 0Гавр
09.08.2016Франция - Кубок лиги1-й раундРеймс2 : 5Гавр
14.01.2025Кубок Франции1/16 финалаРеймс1 : 1 3 : 1
11.01.2025Франция — Лига 117-й турРеймс2 : 4
04.01.2025Франция — Лига 116-й тур3 : 1Реймс
22.12.2024Кубок Франции1/32 финала1 : 3Реймс
14.12.2024Франция — Лига 115-й турРеймс0 : 0
12.01.2025Франция — Лига 117-й турГавр1 : 2
05.01.2025Франция — Лига 116-й тур5 : 1Гавр
21.12.2024Кубок Франции1/32 финала1 : 0Гавр
15.12.2024Франция — Лига 115-й турГавр0 : 3
07.12.2024Франция — Лига 114-й тур2 : 1Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1846
2
Лига чемпионов
Марсель1736
3
Лига чемпионов
Лилль1832
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако1831
5
Лига Европы
Ницца1830
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1728
7 Ланс1827
8 Тулуза1724
9 Страсбург1723
10 Осер1722
11 Брест1722
12 Реймс1720
13 Анже1719
14 Ренн1717
15 Нант1716
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1716
17
Зона вылета
Гавр1712
18
Зона вылета
Монпелье1812

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