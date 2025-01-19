Реймс - Гавр 19 Января прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон (Реймс, Франция), вместимость: 21684
19 Января 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Гавр, которое состоится 19 Января 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Гавр
Гавр
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|92
|зщ
|Абдул Коне
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|23
|пз
|Аурелиу Бута
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|10
|пз
|Тедди Теума
|7
|нп
|Дзюня Ито
|17
|нп
|Кэито Накамура
|22
|нп
|Умар Диаките
|30
|вр
|Артур Десма
|32
|зщ
|Тимоте Пембеле
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|5
|пз
|Уссама Таргаллин
|19
|пз
|Рассул Ндиайе
|21
|пз
|Антуан Жужу
|11
|нп
|Эммануэль Сабби
|28
|нп
|Андре Айю
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Дидье Дигар
История личных встреч
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 3
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 2
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|30.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 32-й тур
|0 : 1
|06.11.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 14-й тур
|0 : 0
|31.03.2017
|Франция - Лига 2
|31-й тур
|1 : 1
|28.10.2016
|Франция - Лига 2
|13-й тур
|1 : 0
|09.08.2016
|Франция - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 5
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 1
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 4
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 3
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|5 : 1
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 0
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 3
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|17
|36
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|18
|32
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|18
|31
| 5
Лига Европы
|Ницца
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|17
|28
|7
|Ланс
|18
|27
|8
|Тулуза
|17
|24
|9
|Страсбург
|17
|23
|10
|Осер
|17
|22
|11
|Брест
|17
|22
|12
|Реймс
|17
|20
|13
|Анже
|17
|19
|14
|Ренн
|17
|17
|15
|Нант
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|17
|16
| 17
Зона вылета
|Гавр
|17
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|18
|12