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Марсель - Страсбург 19 Января прямая трансляция

Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
19 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Марсель
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Страсбург, которое состоится 19 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Страсбург
Страсбург
1АргентинаврХеронимо Рульи
62ПанамазщМикаэль Мурильо
5АргентиназщЛеонардо Балерди
13КанадазщДерек Корнелиус
3ФранциязщКентен Мерлен
44БразилияпзЛуис Энрике
51КанадапзИсмаэль Коне
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
25ФранцияпзАдриен Рабьо
8ФранциянпНиль Мопе
1СербияврДжордже Петрович
22ФранциязщГела Дуэ
23ФранциязщМамаду Сарр
8БразилияпзАндрей Сантос
26ФранцияпзДилан Баква
6ФранцияпзФеликс Лемарешаль
15ШвецияпзСебастьян Нанаси
29ФранцияпзИсмаэль Дукуре
77УкраинапзЭдуард Соболь
19ФранцияпзХабиб Диарра
10НидерландынпЭмануэль Эмега
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
АнглияЛиам Росеньор
История личных встреч
29.09.2024Франция — Лига 16-й турСтрасбург1 : 0Марсель
12.01.2024Франция - Лига 118-й турМарсель1 : 1Страсбург
25.11.2023Франция - Лига 113-й турСтрасбург1 : 1Марсель
12.03.2023Франция - Лига 127-й турМарсель2 : 2Страсбург
29.10.2022Франция - Лига 113-й турСтрасбург2 : 2Марсель
21.05.2022Франция - Лига 138-й турМарсель4 : 0Страсбург
12.12.2021Франция - Лига 118-й турСтрасбург0 : 2Марсель
30.04.2021Франция - Лига 135-й турМарсель1 : 1Страсбург
06.11.2020Франция - Лига 110-й турСтрасбург0 : 1Марсель
29.01.2020Кубок Франции1/8 финалаМарсель3 : 1Страсбург
14.01.2025Кубок Франции1/16 финалаМарсель1 : 1 3 : 4
11.01.2025Франция — Лига 117-й тур1 : 2Марсель
05.01.2025Франция — Лига 116-й турМарсель5 : 1
22.12.2024Кубок Франции1/32 финала0 : 4Марсель
14.12.2024Франция — Лига 115-й турМарсель1 : 1
15.01.2025Кубок Франции1/16 финала2 : 2 3 : 5Страсбург
12.01.2025Франция — Лига 117-й тур1 : 2Страсбург
05.01.2025Франция — Лига 116-й турСтрасбург3 : 1
21.12.2024Кубок Франции1/32 финала0 : 3Страсбург
15.12.2024Франция — Лига 115-й тур0 : 3Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1846
2
Лига чемпионов
Марсель1736
3
Лига чемпионов
Лилль1832
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако1831
5
Лига Европы
Ницца1830
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1728
7 Ланс1827
8 Тулуза1724
9 Страсбург1723
10 Осер1722
11 Брест1722
12 Реймс1720
13 Анже1719
14 Ренн1717
15 Нант1716
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1716
17
Зона вылета
Гавр1712
18
Зона вылета
Монпелье1812

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