Марсель - Страсбург 19 Января прямая трансляция
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
19 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Страсбург, которое состоится 19 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Страсбург
Страсбург
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|44
|пз
|Луис Энрике
|51
|пз
|Исмаэль Коне
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|8
|нп
|Ниль Мопе
|1
|вр
|Джордже Петрович
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|8
|пз
|Андрей Сантос
|26
|пз
|Дилан Баква
|6
|пз
|Феликс Лемарешаль
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|77
|пз
|Эдуард Соболь
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|12.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 2
|29.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 2
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|4 : 0
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 2
|30.04.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 1
|06.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|29.01.2020
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|5 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 4
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 2 3 : 5
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 3
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|17
|36
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|18
|32
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|18
|31
| 5
Лига Европы
|Ницца
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|17
|28
|7
|Ланс
|18
|27
|8
|Тулуза
|17
|24
|9
|Страсбург
|17
|23
|10
|Осер
|17
|22
|11
|Брест
|17
|22
|12
|Реймс
|17
|20
|13
|Анже
|17
|19
|14
|Ренн
|17
|17
|15
|Нант
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|17
|16
| 17
Зона вылета
|Гавр
|17
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|18
|12