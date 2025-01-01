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Боавишта - Каза Пия 20 Января прямая трансляция

Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
20 Января 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Боавишта
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Каза Пия, которое состоится 20 Января 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Каза Пия0 : 1Боавишта
05.02.2024 Португалия — Примейра 20-й тур Каза Пия0 : 0Боавишта
27.08.2023 Португалия — Примейра 3-й тур Боавишта1 : 1Каза Пия
14.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Боавишта0 : 0Каза Пия
21.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Каза Пия2 : 0Боавишта
03.08.2019 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Каза Пия2 : 0Боавишта
04.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Боавишта1 : 3
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 4 : 0Боавишта
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Боавишта0 : 0
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 3 : 2Боавишта
08.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Боавишта1 : 1
12.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Каза Пия1 : 3
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Каза Пия1 : 1
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 1 : 2Каза Пия
20.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Каза Пия3 : 1
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 0 : 2Каза Пия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1844
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1841
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1740
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1731
5 Санта-Клара1831
6 Витория Гимарайнш1826
7 Каза Пия1724
8 Морейренсе1823
9 Эшторил1821
10 Фамаликан1820
11 Риу Аве1820
12 Жил Висенте1719
13 Насьонал1819
14 Эштрела1716
15 Арока1816
16
Стыковая зона
Фаренсе1815
17
Зона вылета
АВС1815
18
Зона вылета
Боавишта1712

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