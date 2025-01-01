Боавишта - Каза Пия 20 Января прямая трансляция
Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
20 Января 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 18-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Каза Пия, которое состоится 20 Января 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|05.02.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|14.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|21.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|03.08.2019
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 3
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|4 : 0
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|14.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 2
|08.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 3
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|20.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|3 : 1
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|18
|44
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|18
|41
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|17
|40
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|17
|31
|5
|Санта-Клара
|18
|31
|6
|Витория Гимарайнш
|18
|26
|7
|Каза Пия
|17
|24
|8
|Морейренсе
|18
|23
|9
|Эшторил
|18
|21
|10
|Фамаликан
|18
|20
|11
|Риу Аве
|18
|20
|12
|Жил Висенте
|17
|19
|13
|Насьонал
|18
|19
|14
|Эштрела
|17
|16
|15
|Арока
|18
|16
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|18
|15
| 17
Зона вылета
|АВС
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|17
|12