Трабзонспор - Сивасспор 20 Января прямая трансляция
Стадион: Папара Парк (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
20 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Сивасспор, которое состоится 20 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Сивасспор
Сивас
Главные тренеры
|Абдулла Авчи
|Шенол Гюнеш
|Шенол Гюнеш
История личных встреч
|11.08.2024
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|0 : 0
|12.04.2024
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|0 : 1
|27.11.2023
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|3 : 3
|20.04.2023
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|4 : 1
|22.10.2022
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|1 : 1
|23.08.2021
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|2 : 1
|03.04.2021
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|0 : 0
|07.12.2020
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|1 : 1
|16.02.2020
|Турция - Суперлига
|22-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|5 : 0
|04.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|22.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|1 : 0
|16.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|4 : 3
|06.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|2 : 2
|12.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|1 : 1
|21.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|0 : 0
|13.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|2 : 0
|08.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|2 : 3
|29.11.2024
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|19
|51
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|19
|45
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|19
|37
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Гёзтепе
|19
|34
|5
|Эюпспор
|19
|33
|6
|Бешикташ
|19
|31
|7
|Истанбул Башакшехир
|19
|29
|8
|Газиантеп
|19
|26
|9
|Ризеспор
|19
|24
|10
|Трабзонспор
|18
|22
|11
|Аланьяспор
|19
|22
|12
|Касымпаша
|19
|22
|13
|Коньяспор
|19
|21
|14
|Антальяспор
|19
|21
|15
|Сивасспор
|18
|20
| 16
Зона вылета
|Бодрум
|19
|16
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|19
|10
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|19
|5