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Трабзонспор - Сивасспор 20 Января прямая трансляция

Стадион: Папара Парк (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
20 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 20-й тур
Трабзонспор
Сивасспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Сивасспор, которое состоится 20 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Сивасспор
Сивас
Главные тренеры
Турция Абдулла Авчи
Турция Шенол Гюнеш
Турция Шенол Гюнеш
История личных встреч
11.08.2024 Турция — Суперлига 1-й тур Сивасспор0 : 0Трабзонспор
12.04.2024 Турция - Суперлига 32-й тур Трабзонспор0 : 1Сивасспор
27.11.2023 Турция - Суперлига 13-й тур Сивасспор3 : 3Трабзонспор
20.04.2023 Турция - Суперлига 30-й тур Сивасспор4 : 1Трабзонспор
22.10.2022 Турция - Суперлига 11-й тур Трабзонспор1 : 0Сивасспор
15.01.2022 Турция - Суперлига 21-й тур Сивасспор1 : 1Трабзонспор
23.08.2021 Турция - Суперлига 2-й тур Трабзонспор2 : 1Сивасспор
03.04.2021 Турция - Суперлига 32-й тур Сивасспор0 : 0Трабзонспор
07.12.2020 Турция - Суперлига 11-й тур Трабзонспор1 : 1Сивасспор
16.02.2020 Турция - Суперлига 22-й тур Трабзонспор2 : 1Сивасспор
12.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур Трабзонспор5 : 0
04.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур 2 : 1Трабзонспор
22.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур Трабзонспор1 : 0
16.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур 4 : 3Трабзонспор
06.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур Трабзонспор2 : 2
12.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур Сивасспор1 : 1
21.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур Сивасспор0 : 0
13.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур 2 : 0Сивасспор
08.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур Сивасспор2 : 3
29.11.2024 Турция — Суперлига 14-й тур 2 : 1Сивасспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1951
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче1945
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор1937
4
Квалификация Лиги конференций
Гёзтепе1934
5 Эюпспор1933
6 Бешикташ1931
7 Истанбул Башакшехир1929
8 Газиантеп1926
9 Ризеспор1924
10 Трабзонспор1822
11 Аланьяспор1922
12 Касымпаша1922
13 Коньяспор1921
14 Антальяспор1921
15 Сивасспор1820
16
Зона вылета
Бодрум1916
17
Зона вылета
Кайсериспор1816
18
Зона вылета
Хатайспор1910
19
Зона вылета
Адана Демирспор195

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