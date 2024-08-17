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Ливерпуль - Ипсвич Таун 25 Января прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
25 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Ливерпуль
Ипсвич Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ипсвич Таун, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Ипсвич Таун
Ипсвич
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
38НидерландыпзРайан Гравенберх
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
11ЕгипетнпМохамед Салах
18НидерландынпКоди Гакпо
7КолумбиянпЛуис Диас
28АнглияврКристиан Уолтон
40АнглиязщАксель Туанзебе
26ИрландиязщДара О'Ши
24АнглиязщДжейкоб Гривз
3АнглиязщЛейф Дэвис
7УэльспзУэсли Бёрнс
5ЕгипетпзСэми Морси
12ШвецияпзЙенс Каюсте
29АнглияпзДжейден Филоген
20ЯмайканпОмари Хатчинсон
19АнглиянпЛиам Делап
Главные тренеры
НидерландыАрне Слот
АнглияКиран Маккенна
История личных встреч
17.08.2024Англия — Премьер-лига1-й турИпсвич Таун0 : 2Ливерпуль
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турЛиверпуль2 : 1
18.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур0 : 2Ливерпуль
14.01.2025Англия — Премьер-лига21-й тур1 : 1Ливерпуль
11.01.2025Кубок Англии3-й раундЛиверпуль4 : 0
08.01.2025Англия — Кубок лиги1/2 финала. 1-й матч1 : 0Ливерпуль
19.01.2025Англия — Премьер-лига22-й турИпсвич Таун0 : 6
16.01.2025Англия — Премьер-лига21-й турИпсвич Таун0 : 2
12.01.2025Кубок Англии3-й раундИпсвич Таун3 : 0
05.01.2025Англия — Премьер-лига20-й тур2 : 2Ипсвич Таун
30.12.2024Англия — Премьер-лига19-й турИпсвич Таун2 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Испсвич Таун». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2150
2
Лига чемпионов
Арсенал2244
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2244
4
Лига чемпионов
Челси2240
5
Лига Европы
Манчестер Сити2238
6 Ньюкасл Юнайтед2238
7 Борнмут2237
8 Астон Вилла2236
9 Брайтон энд Хоув Альбион2234
10 Фулхэм2233
11 Брентфорд2228
12 Кристал Пэлас2227
13 Манчестер Юнайтед2226
14 Вест Хэм Юнайтед2226
15 Тоттенхэм Хотспур2224
16 Эвертон2120
17 Вулверхэмптон2216
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2216
19
Зона вылета
Лестер Сити2214
20
Зона вылета
Саутгемптон226

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