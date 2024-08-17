Ливерпуль - Ипсвич Таун 25 Января прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
25 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ипсвич Таун, которое состоится 25 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Ипсвич Таун
Ипсвич
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|7
|нп
|Луис Диас
|28
|вр
|Кристиан Уолтон
|40
|зщ
|Аксель Туанзебе
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|7
|пз
|Уэсли Бёрнс
|5
|пз
|Сэми Морси
|12
|пз
|Йенс Каюсте
|29
|пз
|Джейден Филоген
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|19
|нп
|Лиам Делап
Главные тренеры
|Арне Слот
|Киран Маккенна
История личных встреч
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|4 : 0
|08.01.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 6
|16.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|3 : 0
|05.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Испсвич Таун». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|21
|50
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|22
|44
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|22
|44
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|22
|38
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|38
|7
|Борнмут
|22
|37
|8
|Астон Вилла
|22
|36
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|22
|34
|10
|Фулхэм
|22
|33
|11
|Брентфорд
|22
|28
|12
|Кристал Пэлас
|22
|27
|13
|Манчестер Юнайтед
|22
|26
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|26
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|22
|24
|16
|Эвертон
|21
|20
|17
|Вулверхэмптон
|22
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|22
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|22
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|22
|6