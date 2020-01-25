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Эмполи - Болонья 25 Января прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
25 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 22-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Эмполи
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Болонья, которое состоится 25 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Болонья
Болонья
23 Колумбия вр Девис Васкес
2 Грузия зщ Саба Гогличидзе
34 Албания зщ Ардиан Исмайли
21 Италия зщ Маттиа Вити
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
5 Италия пз Альберто Грасси
6 Шотландия пз Лиам Хендерсон
10 Италия пз Якопо Фаццини
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
99 Италия нп Себастьяно Эспозито
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
1 Польша вр Лукаш Скорупски
3 Австрия зщ Стефан Пош
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
33 Испания зщ Хуан Миранда
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
6 Хорватия пз Никола Моро
11 Швейцария пз Дан Ндой
21 Дания пз Йенс Одгор
30 Аргентина нп Бенхамин Домингес
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Болонья1 : 1Эмполи
15.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Эмполи0 : 1Болонья
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Болонья3 : 0Эмполи
04.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 33-й тур Эмполи3 : 1Болонья
17.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Болонья0 : 1Эмполи
06.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Болонья0 : 0Эмполи
26.09.2021 Италия - Серия А 6-й тур Эмполи4 : 2Болонья
27.04.2019 Италия - Серия А 34-й тур Болонья3 : 1Эмполи
09.12.2018 Италия - Серия А 15-й тур Эмполи2 : 1Болонья
07.05.2017 Италия - Серия А 35-й тур Эмполи3 : 1Болонья
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 3 : 1Эмполи
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Эмполи1 : 3
04.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 1 : 1Эмполи
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Эмполи1 : 2
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 3 : 2Эмполи
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Болонья2 : 1
18.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Болонья3 : 1
15.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 2 : 2Болонья
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Болонья2 : 2
30.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Болонья2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2150
2
Лига чемпионов
Интер М2047
3
Лига чемпионов
Аталанта2143
4
Лига чемпионов
Лацио2139
5
Лига Европы
Ювентус2137
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2033
7 Фиорентина2033
8 Милан2031
9 Рома2127
10 Удинезе2126
11 Торино2123
12 Дженоа2123
13 Комо2122
14 Кальяри2121
15 Лечче2120
16 Парма2120
17 Эмполи2120
18
Зона вылета
Верона2119
19
Зона вылета
Венеция2115
20
Зона вылета
Монца2113

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