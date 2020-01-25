Эмполи - Болонья 25 Января прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
25 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 22-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Болонья, которое состоится 25 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Болонья
Болонья
|23
|вр
|Девис Васкес
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|5
|пз
|Альберто Грасси
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|10
|пз
|Якопо Фаццини
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|6
|пз
|Никола Моро
|11
|пз
|Дан Ндой
|21
|пз
|Йенс Одгор
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|15.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|04.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|3 : 1
|17.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|0 : 1
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 2
|27.04.2019
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 1
|09.12.2018
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|07.05.2017
|Италия - Серия А
|35-й тур
|3 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 3
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 2
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|15.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|21
|50
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|20
|47
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|21
|43
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|21
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|20
|33
|7
|Фиорентина
|20
|33
|8
|Милан
|20
|31
|9
|Рома
|21
|27
|10
|Удинезе
|21
|26
|11
|Торино
|21
|23
|12
|Дженоа
|21
|23
|13
|Комо
|21
|22
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|Лечче
|21
|20
|16
|Парма
|21
|20
|17
|Эмполи
|21
|20
| 18
Зона вылета
|Верона
|21
|19
| 19
Зона вылета
|Венеция
|21
|15
| 20
Зона вылета
|Монца
|21
|13