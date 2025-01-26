Удинезе - Рома 26 Января прямая трансляция
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
26 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 22-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Рома, которое состоится 26 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Рома
Рим
|90
|вр
|Рэзван Сава
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|29
|зщ
|Яка Бийол
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|33
|зщ
|Джордан Земура
|77
|пз
|Руй Модешту
|8
|пз
|Санди Ловрич
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|5
|пз
|Мартин Пайеро
|10
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Анхелиньо
|17
|пз
|Ману Коне
|16
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|3 : 0
|25.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 1
|16.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|3 : 0
|04.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|4 : 0
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|23.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|3 : 0
|03.10.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|02.07.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|20.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 0
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|23.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|17.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|20
|47
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|22
|46
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|20
|33
|7
|Фиорентина
|20
|33
|8
|Милан
|20
|31
|9
|Рома
|21
|27
|10
|Торино
|22
|26
|11
|Удинезе
|21
|26
|12
|Дженоа
|21
|23
|13
|Комо
|22
|22
|14
|Кальяри
|22
|21
|15
|Лечче
|21
|20
|16
|Парма
|21
|20
|17
|Эмполи
|21
|20
| 18
Зона вылета
|Верона
|21
|19
| 19
Зона вылета
|Венеция
|21
|15
| 20
Зона вылета
|Монца
|21
|13