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Удинезе - Рома 26 Января прямая трансляция

Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
26 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 22-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Удинезе
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Рома, которое состоится 26 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Рома
Рим
90РумынияврРэзван Сава
31ДаниязщТомас Кристенсен
29СловениязщЯка Бийол
95ФранциязщСулейман Туре
33ЗимбабвезщДжордан Земура
77АнголапзРуй Модешту
8СловенияпзСанди Ловрич
25ШвецияпзЙеспер Карлстрём
5АргентинапзМартин Пайеро
10ФранциянпФлорьян Товен
17ИталиянпЛоренцо Лукка
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
15ГерманиязщМатс Хуммельс
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
3Испаниязщ Анхелиньо
17ФранцияпзМану Коне
16АргентинапзЛеандро Паредес
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
56БельгиянпАлексис Салемакерс
21АргентинанпПауло Дибала
11УкраинанпАртём Довбик
Главные тренеры
ГерманияКоста Руньяич
ИталияКлаудио Раньери
История личных встреч
22.09.2024Италия — Серия А5-й турРома3 : 0Удинезе
25.04.2024Италия - Серия А32-й турУдинезе1 : 2Рома
26.11.2023Италия - Серия А13-й турРома3 : 1Удинезе
16.04.2023Италия - Серия АСерия А. 30-й турРома3 : 0Удинезе
04.09.2022Италия - Серия АСерия А. 5-й турУдинезе4 : 0Рома
13.03.2022Италия - Серия А29-й турУдинезе1 : 1Рома
23.09.2021Италия - Серия А5-й турРома1 : 0Удинезе
14.02.2021Италия - Серия А22-й турРома3 : 0Удинезе
03.10.2020Италия - Серия А3-й турУдинезе0 : 1Рома
02.07.2020Италия - Серия А29-й турРома0 : 2Удинезе
20.01.2025Италия — Серия А21-й тур4 : 1Удинезе
11.01.2025Италия — Серия А20-й турУдинезе0 : 0
04.01.2025Италия — Серия А19-й тур0 : 0Удинезе
29.12.2024Италия — Серия А18-й турУдинезе2 : 2
23.12.2024Италия — Серия А17-й тур1 : 2Удинезе
23.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й тур1 : 0Рома
17.01.2025Италия — Серия А21-й турРома3 : 1
12.01.2025Италия — Серия А20-й тур2 : 2Рома
05.01.2025Италия — Серия А19-й турРома2 : 0
29.12.2024Италия — Серия А18-й тур1 : 1Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2253
2
Лига чемпионов
Интер М2047
3
Лига чемпионов
Аталанта2246
4
Лига чемпионов
Лацио2139
5
Лига Европы
Ювентус2237
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2033
7 Фиорентина2033
8 Милан2031
9 Рома2127
10 Торино2226
11 Удинезе2126
12 Дженоа2123
13 Комо2222
14 Кальяри2221
15 Лечче2120
16 Парма2120
17 Эмполи2120
18
Зона вылета
Верона2119
19
Зона вылета
Венеция2115
20
Зона вылета
Монца2113

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