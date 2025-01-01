Аль-Наср - Аль-Фатех 26 Января прямая трансляция
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
26 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Фатех, которое состоится 26 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|17.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|20-й тур
|2 : 1
|25.08.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|3-й тур
|0 : 5
|21.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|1 : 3
|17.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|1 : 1
|09.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|3 : 1
|06.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|2 : 1
|02.12.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 6-й тур
|1 : 2
|22.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|2 : 1
|16.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|9 : 0
|09.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|1 : 2
|05.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|2 : 2
|28.11.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|12-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|16
|43
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|16
|43
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|16
|34
|4
|Аль-Наср
|16
|32
|5
|Аль-Ахли
|16
|29
|6
|Аль-Шабаб
|16
|26
|7
|Эр-Рияд
|16
|25
|8
|Аль-Халидж
|16
|23
|9
|Аль-Таавун
|16
|22
|10
|Аль-Холуд
|17
|19
|11
|Аль-Иттифак
|17
|19
|12
|Дамак
|16
|18
|13
|Аль-Фейха
|16
|15
|14
|Аль-Охдуд
|16
|15
|15
|Аль-Раед
|17
|14
| 16
Зона вылета
|Аль-Вахда
|17
|13
| 17
Зона вылета
|Аль-Ороба
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Аль-Фатех
|16
|9