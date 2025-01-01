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Аль-Наср - Аль-Фатех 26 Января прямая трансляция

Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
26 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 17-й тур
Аль-Наср
Аль-Фатех

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Фатех, которое состоится 26 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
17.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 20-й тур Аль-Наср2 : 1Аль-Фатех
25.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 3-й тур Аль-Фатех0 : 5Аль-Наср
21.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур 1 : 3Аль-Наср
17.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур 1 : 1Аль-Наср
09.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур Аль-Наср3 : 1
06.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур 2 : 1Аль-Наср
02.12.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 6-й тур Аль-Наср1 : 2
22.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур Аль-Фатех2 : 1
16.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур 9 : 0Аль-Фатех
09.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур Аль-Фатех1 : 2
05.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур 2 : 2Аль-Фатех
28.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур Аль-Фатех1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1643
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад1643
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия1634
4 Аль-Наср1632
5 Аль-Ахли1629
6 Аль-Шабаб1626
7 Эр-Рияд1625
8 Аль-Халидж1623
9 Аль-Таавун1622
10 Аль-Холуд1719
11 Аль-Иттифак1719
12 Дамак1618
13 Аль-Фейха1615
14 Аль-Охдуд1615
15 Аль-Раед1714
16
Зона вылета
Аль-Вахда1713
17
Зона вылета
Аль-Ороба1613
18
Зона вылета
Аль-Фатех169

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