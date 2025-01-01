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Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
01 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 30-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Лутон Таун
Лутон
История личных встреч
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Лутон Таун2 : 1Шеффилд Уэнсдей
27.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Лутон Таун3 : 2Шеффилд Уэнсдей
24.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1Лутон Таун
12.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Лутон Таун1 : 0Шеффилд Уэнсдей
20.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Лутон Таун
15.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала, переигровки Лутон Таун0 : 1Шеффилд Уэнсдей
05.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Шеффилд Уэнсдей0 : 0Лутон Таун
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 0 : 2Шеффилд Уэнсдей
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2
19.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 3 : 0Шеффилд Уэнсдей
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 1 : 1 4 : 3Шеффилд Уэнсдей
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Лутон Таун0 : 1
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 3 : 2Лутон Таун
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Лутон Таун0 : 0
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 2 : 0Лутон Таун
06.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 2 : 1Лутон Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2960
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2958
3
Плей-офф
Бёрнли2957
4
Плей-офф
Сандерленд2955
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2944
6
Плей-офф
Мидлсбро2944
7 Блэкберн Роверс2942
8 Бристоль Сити2941
9 Уотфорд2941
10 Шеффилд Уэнсдей2941
11 Норвич Сити2939
12 Ковентри Сити2938
13 Куинз Парк Рейнджерс2938
14 Миллуолл2937
15 Престон Норт Энд2937
16 Оксфорд Юнайтед2936
17 Суонси Сити2934
18 Кардифф Сити2931
19 Халл Сити2929
20 Сток Сити2929
21 Портсмут2929
22
Зона вылета
Дерби Каунти2927
23
Зона вылета
Лутон Таун2926
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2922

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