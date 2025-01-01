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Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
01 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 30-й тур
Миллуолл
Куинз Парк Рейнджерс

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Миллуолл
20.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Миллуолл
26.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Миллуолл2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
11.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Миллуолл
14.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Миллуолл0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
15.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Миллуолл2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
07.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 1Миллуолл
17.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 2Миллуолл
08.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Миллуолл1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
18.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Куинз Парк Рейнджерс4 : 3Миллуолл
28.01.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 1Миллуолл
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 0 : 1Миллуолл
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Миллуолл2 : 2
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Миллуолл0 : 1
13.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Миллуолл3 : 0
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 6 : 2Куинз Парк Рейнджерс
06.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2960
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2958
3
Плей-офф
Бёрнли2957
4
Плей-офф
Сандерленд2955
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2944
6
Плей-офф
Мидлсбро2944
7 Блэкберн Роверс2942
8 Бристоль Сити2941
9 Уотфорд2941
10 Шеффилд Уэнсдей2941
11 Норвич Сити2939
12 Ковентри Сити2938
13 Куинз Парк Рейнджерс2938
14 Миллуолл2937
15 Престон Норт Энд2937
16 Оксфорд Юнайтед2936
17 Суонси Сити2934
18 Кардифф Сити2931
19 Халл Сити2929
20 Сток Сити2929
21 Портсмут2929
22
Зона вылета
Дерби Каунти2927
23
Зона вылета
Лутон Таун2926
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2922

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