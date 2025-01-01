Аталанта - Торино 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
01 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 23-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Торино, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Торино
Турин
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|22
|пз
|Маттео Руджери
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|32
|нп
|Матео Ретеги
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|24
|пз
|Борна Соса
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|61
|пз
|Адриен Тамез
|10
|пз
|Никола Влашич
|7
|нп
|Янн Карамо
|18
|нп
|Че Адамс
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|04.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|29.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 2
|01.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|3 : 1
|27.04.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|4 : 4
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 3
|26.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 4
|25.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 7
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|5 : 0
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|2 : 3
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|24.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|50
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|22
|46
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|22
|39
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|21
|36
|7
|Милан
|21
|34
|8
|Болонья
|21
|34
|9
|Рома
|22
|30
|10
|Дженоа
|22
|26
|11
|Торино
|22
|26
|12
|Удинезе
|22
|26
|13
|Комо
|22
|22
|14
|Эмполи
|22
|21
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Лечче
|22
|20
|17
|Верона
|22
|20
| 18
Зона вылета
|Парма
|22
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|22
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|22
|13