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Аталанта - Торино 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
01 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 23-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Аталанта
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Торино, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Торино
Турин
29ИталияврМарко Карнезекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
16ИталиязщРауль Белланова
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
22ИталияпзМаттео Руджери
24СербияпзЛазар Самарджич
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
32ИталиянпМатео Ретеги
32СербияврВаня Милинкович-Савич
4ПольшазщСебастьян Валюкевич
13ЧилизщГильермо Марипан
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
20АвстриязщВалентино Лацаро
24ХорватияпзБорна Соса
28ИталияпзСамуэле Риччи
61ФранцияпзАдриен Тамез
10ХорватияпзНикола Влашич
7ФранциянпЯнн Карамо
18ШотландиянпЧе Адамс
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияПаоло Ваноли
История личных встреч
25.08.2024Италия — Серия А2-й турТорино2 : 1Аталанта
26.05.2024Италия - Серия А38-й турАталанта3 : 0Торино
04.12.2023Италия - Серия А14-й турТорино3 : 0Аталанта
29.04.2023Италия - Серия АСерия А. 32-й турТорино1 : 2Аталанта
01.09.2022Италия - Серия АСерия А. 4-й турАталанта3 : 1Торино
27.04.2022Италия - Серия А20-й турАталанта4 : 4Торино
21.08.2021Италия - Серия А1-й турТорино1 : 2Аталанта
06.02.2021Италия - Серия А21-й турАталанта3 : 3Торино
26.09.2020Италия - Серия А2-й турТорино2 : 4Аталанта
25.01.2020Италия - Серия А21-й турТорино0 : 7Аталанта
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур2 : 2Аталанта
25.01.2025Италия — Серия А22-й тур1 : 2Аталанта
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турАталанта5 : 0
18.01.2025Италия — Серия А21-й турАталанта2 : 3
14.01.2025Италия — Серия А19-й турАталанта1 : 1
24.01.2025Италия — Серия А22-й турТорино2 : 0
19.01.2025Италия — Серия А21-й тур1 : 1Торино
11.01.2025Италия — Серия А20-й турТорино1 : 1
05.01.2025Италия — Серия А19-й турТорино0 : 0
29.12.2024Италия — Серия А18-й тур2 : 2Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2253
2
Лига чемпионов
Интер М2150
3
Лига чемпионов
Аталанта2246
4
Лига чемпионов
Лацио2239
5
Лига Европы
Ювентус2237
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2136
7 Милан2134
8 Болонья2134
9 Рома2230
10 Дженоа2226
11 Торино2226
12 Удинезе2226
13 Комо2222
14 Эмполи2221
15 Кальяри2221
16 Лечче2220
17 Верона2220
18
Зона вылета
Парма2220
19
Зона вылета
Венеция2216
20
Зона вылета
Монца2213

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