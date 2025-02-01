Краснодар - Динамо М 04 Февраля прямая трансляция
Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
04 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа A
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Динамо М, которое состоится 04 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа A, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Марцел Личка
История личных встреч
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 1
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|25.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 2
|09.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|4 : 3
|21.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|11.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 1
|13.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|03.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|0 : 1
|30.01.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|3 : 2
|25.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|08.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|01.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|26.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|3 : 3 2 : 4
|27.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|08.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 1
|02.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|28.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|0 : 1 3 : 4
|24.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ: «Краснодар» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|1
|3
|2
|Динамо М
|0
|0
| 3
За 5-е место
|Краснодар
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|1
|3
|2
|Зенит
|0
|0
| 3
За 5-е место
|Ростов
|1
|0