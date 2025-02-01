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Краснодар - Динамо М 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
04 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа A
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Краснодар
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Динамо М, которое состоится 04 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа A, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар3 : 1Динамо М
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М1 : 1Краснодар
25.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Динамо М0 : 1Краснодар
25.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Краснодар1 : 0Динамо М
19.09.2023 Fonbet Кубок России Группа D Краснодар1 : 1 4 : 2Динамо М
09.08.2023 Fonbet Кубок России Группа D Динамо М4 : 3Краснодар
21.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М1 : 3Краснодар
11.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Краснодар3 : 1Динамо М
13.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М0 : 0Краснодар
03.04.2022 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Краснодар0 : 1Динамо М
30.01.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A 3 : 2Краснодар
25.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Краснодар1 : 1
08.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Краснодар0 : 0
01.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Краснодар0 : 3
26.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 3 : 3 2 : 4Краснодар
27.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 3Динамо М
08.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Динамо М4 : 1
02.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 1 : 1Динамо М
28.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 0 : 1 3 : 4Динамо М
24.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Динамо М
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ: «Краснодар» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М13
2 Динамо М00
3
За 5-е место
Краснодар10
Группа B
КомандаИО
1 ЦСКА13
2 Зенит00
3
За 5-е место
Ростов10

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