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Зенит - ЦСКА 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
04 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа B
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Зенит
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - ЦСКА, которое состоится 04 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа B, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Сербия Марко Николич
История личных встреч
14.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур ЦСКА0 : 1Зенит
05.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит1 : 0ЦСКА
15.05.2024 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ) Зенит0 : 0 5 : 4ЦСКА
11.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Зенит0 : 1ЦСКА
02.05.2024 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ) ЦСКА1 : 1Зенит
05.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б ЦСКА0 : 2Зенит
03.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур ЦСКА1 : 1Зенит
15.07.2023 OLIMPBET Суперкубок России 2023 Финал Зенит0 : 0 5 : 4ЦСКА
19.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур ЦСКА1 : 0Зенит
13.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Зенит2 : 1ЦСКА
27.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит1 : 2
27.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит1 : 3
24.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит1 : 0
07.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Зенит1 : 2
01.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Зенит2 : 3
31.01.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B ЦСКА1 : 0
23.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 3ЦСКА
19.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 4ЦСКА
08.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур 0 : 1ЦСКА
30.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур ЦСКА2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ: «Зенит» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М13
2 Динамо М00
3
За 5-е место
Краснодар10
Группа B
КомандаИО
1 ЦСКА13
2 Зенит00
3
За 5-е место
Ростов10

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