Зенит - ЦСКА 04 Февраля прямая трансляция
Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
04 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа B
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - ЦСКА, которое состоится 04 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Зимний Кубок РПЛ, Группа B, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Марко Николич
История личных встреч
|14.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|05.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 0
|15.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|0 : 0 5 : 4
|11.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|02.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|1 : 1
|05.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 2
|03.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|15.07.2023
|OLIMPBET Суперкубок России 2023
|Финал
|0 : 0 5 : 4
|19.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|13.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|27.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|27.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|24.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|07.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|01.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 3
|31.01.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|1 : 0
|23.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 3
|19.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 4
|08.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Зимнего кубка РПЛ: «Зенит» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|1
|3
|2
|Динамо М
|0
|0
| 3
За 5-е место
|Краснодар
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|1
|3
|2
|Зенит
|0
|0
| 3
За 5-е место
|Ростов
|1
|0