Лацио - Монца 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 16:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
09 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Монца, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Монца
Монца
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|30
|вр
|Стефано Турати
|3
|зщ
|Стефан Лекович
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Тьяго Паласиос
|13
|зщ
|Педру Перейра
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|42
|пз
|Алессандро Бьянко
|8
|пз
|Кацпер Урбаньски
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|35
|нп
|Сильвер Ганвула
|47
|нп
|Дани Карвалью
Главные тренеры
|Марко Барони
|Сальваторе Боккетти
История личных встреч
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|02.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|0 : 2
|10.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|1 : 0
|03.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|27.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|13.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|23
|54
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|23
|51
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|24
|50
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|23
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|23
|42
|7
|Милан
|23
|38
|8
|Болонья
|22
|37
|9
|Рома
|23
|31
|10
|Удинезе
|23
|29
|11
|Торино
|24
|28
|12
|Дженоа
|24
|27
|13
|Лечче
|23
|23
|14
|Верона
|24
|23
|15
|Комо
|24
|22
|16
|Эмполи
|24
|21
|17
|Кальяри
|23
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|23
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|23
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|23
|13