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Лацио - Монца 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 16:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
09 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
Лацио
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Монца, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Монца
Монца
94ИталияврИван Проведель
77ЧерногориязщАдам Марушич
34ИспаниязщМарио Хила
13ИталиязщАлессио Романьоли
30ПортугалиязщНуну Тавареш
8ФранцияпзМаттео Гендузи
6ИталияпзНиколо Ровелла
18ДаниянпГустав Исаксен
19СенегалнпБулайе Диа
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
11АргентинанпВалентин Кастельянос
30ИталияврСтефано Турати
3СербиязщСтефан Лекович
4ИталиязщАрмандо Иццо
22АргентиназщТьяго Паласиос
13ПортугалиязщПедру Перейра
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
42ИталияпзАлессандро Бьянко
8ПольшапзКацпер Урбаньски
84ИталиянпПатрик Чиурриа
35КонгонпСильвер Ганвула
47ПортугалиянпДани Карвалью
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияСальваторе Боккетти
История личных встреч
10.11.2024Италия — Серия А12-й турМонца0 : 1Лацио
04.05.2024Италия - Серия А35-й турМонца2 : 2Лацио
23.09.2023Италия - Серия А5-й турЛацио1 : 1Монца
02.04.2023Италия - Серия АСерия А. 28-й турМонца0 : 2Лацио
10.11.2022Италия - Серия АСерия А. 14-й турЛацио1 : 0Монца
03.02.2025Италия — Серия А23-й тур1 : 2Лацио
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур1 : 0Лацио
26.01.2025Италия — Серия А22-й турЛацио1 : 2
23.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й турЛацио3 : 1
19.01.2025Италия — Серия А21-й тур0 : 3Лацио
01.02.2025Италия — Серия А23-й турМонца0 : 1
27.01.2025Италия — Серия А22-й тур2 : 0Монца
18.01.2025Италия — Серия А21-й тур3 : 1Монца
13.01.2025Италия — Серия А20-й турМонца2 : 1
05.01.2025Италия — Серия А19-й турМонца1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2354
2
Лига чемпионов
Интер М2351
3
Лига чемпионов
Аталанта2450
4
Лига чемпионов
Ювентус2443
5
Лига Европы
Фиорентина2342
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио2342
7 Милан2338
8 Болонья2237
9 Рома2331
10 Удинезе2329
11 Торино2428
12 Дженоа2427
13 Лечче2323
14 Верона2423
15 Комо2422
16 Эмполи2421
17 Кальяри2321
18
Зона вылета
Парма2320
19
Зона вылета
Венеция2316
20
Зона вылета
Монца2313

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