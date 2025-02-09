Кальяри - Парма 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 16:00
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
09 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Парма, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Парма
Парма
|25
|вр
|Элия Каприле
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|19
|пз
|Надир Цортеа
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|97
|нп
|Маттиа Феличи
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|21
|зщ
|Алессандро Вольякко
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|16
|пз
|Мандела Кейта
|8
|пз
|Науэль Эстевес
|19
|пз
|Симон Зом
|11
|нп
|Понтус Альмквист
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|30
|нп
|Милан Джурич
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Фабио Пеккья
История личных встреч
|30.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|03.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|30.05.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч
|3 : 2
|22.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 34-й тур
|2 : 1
|03.12.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 15-й тур
|1 : 1
|17.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|4 : 3
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 0
|01.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 2
|15.09.2019
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 3
|16.02.2019
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|03.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 2
|24.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|31.01.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 2
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|23
|54
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|23
|51
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|24
|50
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|23
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|23
|42
|7
|Милан
|23
|38
|8
|Болонья
|22
|37
|9
|Рома
|23
|31
|10
|Удинезе
|23
|29
|11
|Торино
|24
|28
|12
|Дженоа
|24
|27
|13
|Лечче
|23
|23
|14
|Верона
|24
|23
|15
|Комо
|24
|22
|16
|Эмполи
|24
|21
|17
|Кальяри
|23
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|23
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|23
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|23
|13