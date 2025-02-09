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Кальяри - Парма 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 16:00
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
09 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Кальяри
Парма

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Парма, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Парма
Парма
25ИталияврЭлия Каприле
28ИталиязщГабриэле Цаппа
26КолумбиязщЙерри Мина
6ИталиязщСебастьяно Луперто
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
29КонгопзЭнтони Макумбу
8ФранцияпзМишель Ндари Адопо
19ИталияпзНадир Цортеа
70ИталияпзДжанлука Гаэтано
97ИталиянпМаттиа Феличи
91ИталиянпРоберто Пикколи
31ЯпонияврДзион Судзуки
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
21ИталиязщАлессандро Вольякко
5АргентиназщЛаутаро Валенти
14ИталиязщЭмануэле Валери
16БельгияпзМандела Кейта
8АргентинапзНауэль Эстевес
19ШвейцарияпзСимон Зом
11ШвециянпПонтус Альмквист
22ИталиянпМаттео Канчелльери
30Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
Главные тренеры
ИталияДавиде Никола
ИталияФабио Пеккья
История личных встреч
30.09.2024Италия — Серия А6-й турПарма2 : 3Кальяри
03.06.2023Италия - Серия BПлей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матчПарма0 : 0Кальяри
30.05.2023Италия - Серия BПлей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матчКальяри3 : 2Парма
22.04.2023Италия - Серия BСерия В. 34-й турПарма2 : 1Кальяри
03.12.2022Италия - Серия BСерия В. 15-й турКальяри1 : 1Парма
17.04.2021Италия - Серия А31-й турКальяри4 : 3Парма
16.12.2020Италия - Серия А12-й турПарма0 : 0Кальяри
01.02.2020Италия - Серия А22-й турКальяри2 : 2Парма
15.09.2019Италия - Серия А3-й турПарма1 : 3Кальяри
16.02.2019Италия - Серия А24-й турКальяри2 : 1Парма
03.02.2025Италия — Серия А23-й турКальяри1 : 2
24.01.2025Италия — Серия А22-й тур2 : 0Кальяри
19.01.2025Италия — Серия А21-й турКальяри4 : 1
11.01.2025Италия — Серия А20-й тур1 : 1Кальяри
05.01.2025Италия — Серия А19-й тур1 : 2Кальяри
31.01.2025Италия — Серия А23-й турПарма1 : 3
26.01.2025Италия — Серия А22-й тур3 : 2Парма
19.01.2025Италия — Серия А21-й турПарма1 : 1
12.01.2025Италия — Серия А20-й тур1 : 0Парма
05.01.2025Италия — Серия А19-й тур0 : 0Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2354
2
Лига чемпионов
Интер М2351
3
Лига чемпионов
Аталанта2450
4
Лига чемпионов
Ювентус2443
5
Лига Европы
Фиорентина2342
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио2342
7 Милан2338
8 Болонья2237
9 Рома2331
10 Удинезе2329
11 Торино2428
12 Дженоа2427
13 Лечче2323
14 Верона2423
15 Комо2422
16 Эмполи2421
17 Кальяри2321
18
Зона вылета
Парма2320
19
Зона вылета
Венеция2316
20
Зона вылета
Монца2313

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